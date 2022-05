Πολιτισμός

Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς: Αυλαία για τη “γιορτή του περιβάλλοντος και της φύσης” (εικόνες)

Ολοκληρώθηκε με βραβεύσεις η μεγαλύτερη «γιορτή» του λουλουδιού, που στόλισε για ακόμα μία φορά την Κηφισιά και τα βόρεια προάστια.

Ανθοκομική Κηφισιάς για πάντα! Η αυλαία της ιστορικής έκθεσης έπεσε την Κυριακή 15 Μαΐου 2022, βραδιά αποχαιρετισμού του υπέροχου κόσμου των χρωμάτων και των αρωμάτων, στο Άλσος Κηφισιάς «Δήμαρχος Δημήτρης Ζωμόπουλος».

Η φετινή έκθεση μάγεψε με τους κήπους Ευεξίας, τα καλαίσθητα περίπτερα με τα λουλούδια και τα φυτά, τις δράσεις για το περιβάλλον αλλά και τον άνθρωπο ανεβάζοντας τον πήχη των προσδοκιών στα ύψη για την 69η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς.

Ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στην ομάδα εργασίας της Ανθοκομικής Έκθεσης και τη συνεχάρη που κάθε χρόνο παρουσιάζει κάτι πρωτοποριακό στους επισκέπτες. Ευχαρίστησε τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Διοικητικό Συμβούλιο και τους εργαζόμενους της Έκθεσης. Ειδικότερα εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του στους χορηγούς επικοινωνίας, τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΑΝΤ1 TV κ. Νίκο Αγγελόπουλο,

τον Όμιλο του REAL και το enikos.gr. Επίσης ευχαρίστησε τα κοινωνικά σωματεία που με την ανθρωπιστική τους διάσταση πλαισιώνουν ένα γεγονός του περιβάλλοντος και της φύσης.

Ο κ. Θωμάκος αναφέρθηκε στη μεγάλη γιορτή της πόλης μας αλλά και σε πολιτικές του Δήμου για το περιβάλλον. «Η Ανθοκομική Κηφισιάς, το στέμμα της καλλονής που λέγεται Κηφισιά, συνοψίζει τις πολιτικές του Δήμου μας για το περιβάλλον, σε έναν τόπο που είναι χειροπιαστό παράδειγμα αειφόρου ανάπτυξης. Αποκαθιστούμε διαρκώς με στοχευμένες δενδροφυτεύσεις την απώλεια που είχε ο Δήμος σε φυσικό και περιβαλλοντικό κεφάλαιο τα τελευταία δύο χρόνια εξαιτίας φυσικών καταστροφών, αλλά και διευρύνουμε τους υπόλοιπους στόχους που σχετίζονται με το περιβάλλον όπως είναι η ανακύκλωση, η ανάκτηση και η κυκλική οικονομία».

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο Δήμαρχος Κηφισιάς, υπενθύμισε ότι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γ. Γεωργαντάς, εγκαινιάζοντας την 68η Έκθεση, είχε επισημάνει ότι καθοριστικός παράγων προώθησης της Ελληνικής Ανθοκομίας και της φυτικής παραγωγής είναι και η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς.

Ο Πρόεδρος της Ανθοκομικής Χρήστος Λαχανάς, επεσήμανε πως η φετινή επιτυχία της Ανθοκομικής Έκθεσης είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς αλλά και προσήλωσης στον στόχο επαναπροσδιορισμού της. Από το 2015 και μετά όλοι οι Πρόεδροι Γ. Κομιανός, Κ. Χατζοπούλου, Γ. Παντελεάκης, Γ. Παπαδόπουλος, εργάστηκαν με συνέπεια για μια νέα Ανθοκομική Έκθεση, σεβόμενοι την παράδοση. «Καταφέραμε να δώσουμε στον υπερ-εκατονταετή Θεσμό της Ελληνικής Ανθοκομίας, μια σύγχρονη ανάγνωση που εκτίμησε το κοινό της, όπως αυτό φάνηκε από την προσέλευση, τις αγορές που πραγματοποιήθηκαν και από τα αφιερώματα που της έγιναν με όλους τους τρόπους». Ο κ. Λαχανάς ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για την Έκθεση και τόνισε πως «ξεκινάμε αμέσως για την 69η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς!».

Ο Αντιπρόεδρος της Ανθοκομικής κ. Βασίλης Καραγιαννάκης, στην ομιλία του τόνισε «είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος καθώς ως γέννημα-θρέμα Κηφισιώτης, ο θεσμός αυτός φέρνει γλυκές αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία και είμαι πολύ περήφανος που η φετινή Έκθεση είχε τόσο μεγάλη επιτυχία και αγκαλιάστηκε θερμά από τον κόσμο».

O εκπρόσωπος των ΣΤΑ.ΣΥ. Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυξης των Σταθερών Συγκοινωνιών (ΣΤΑ.ΣΥ.) κ. Απόστολος Σιαμπάνης μεταξύ άλλων δήλωσε ότι «Προσδοκούμε την εκπλήρωση των δηλώσεων του Υφυπουργού Μεταφορών κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου στην τελετή έναρξης της 68ης Ανθοκομικής Έκθεσης αφενός για την επέκταση της Γραμμής 1 του Μετρό και αφετέρου την ενεργειακή αναβάθμιση του Άλσους».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ΑΝΤ1 TV κ. Νίκος Αγγελόπουλος δήλωσε: «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, στην 68η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς που πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά με τεράστια επιτυχία και «στόλισε» την πόλη, αλλά και τις καρδιές μας. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ ήταν αρωγός και στη φετινή διοργάνωση που αποτελεί πλέον εαρινό θεσμό τόσο για την πόλη όσο και για τους πολίτες οι οποίοι επιλέγουν να την τιμήσουν κάθε χρόνο ανελλιπώς με την παρουσία τους. Εγώ προσωπικά, αλλά και όλη η οικογένεια του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ σας ευχαριστούμε για αυτή τη βράβευση με την υπόσχεση να βρισκόμαστε ενεργά πλάι σας, στα μελλοντικά σας σχέδια».

Ο Επιστημονικός Διευθυντής του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας κ. Στέλιος Γραφάκος ευχαρίστησε τον Δήμο της Κηφισιάς και ιδιαιτέρως τον Δήμαρχο, κ. Θωμάκο, που για μία ακόμη φορά τους έδωσε την ευκαιρία να ενημερώσουν τους επισκέπτες της έκθεσης για την σημασία της εθελοντικής προσφοράς μυελού των οστών. Αναφέρθηκε στο «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» που δημιουργήθηκε από τον Σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ και την Κα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, με σκοπό την αύξηση του αριθμού των Ελλήνων Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών.

Στη συνέχεια είπε ότι «δύο από τους εθελοντές δότες, είχαν εγγραφεί στο παρελθόν στην Ανθοκομική Έκθεση της Κηφισιάς και έδωσαν ζωή σε δύο ασθενείς! Αντιλαμβάνεστε πως η Ανθοκομική Έκθεση έχει προσφέρει πραγματικά πολύ σημαντικές υπηρεσίες και έτσι δεν είναι μόνο γιορτή των λουλουδιών αλλά και γιορτή της ζωής!»

Την παρουσίαση της βραδιάς έκανε η Βάσω Τσαλαβούτα, πρόεδρος του Συλλόγου των Κηφισιωτών. Τη βραδιά της τελετής λήξης, πολλοί ήταν οι επισκέπτες, οι οποίοι απόλαυσαν μελωδίες από τη Φιλαρμονική του Δήμου Κηφισιάς υπό τη διεύθυνση του Φίλιππου Χίου και παρακολούθησαν τις βραβεύσεις των ανθρώπων που ξεχώρισαν για την προσφορά τους στην 68η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς.

Αναλυτικά βραβεύτηκαν:

Όμιλος ANTENNA. Το βραβείο παρέλαβε ο Νίκος Αγγελόπουλος Πρόεδρος ΔΣ ΑΝΤ1 TV. (#1704)

REAL GROUP. Το βραβείο παρέλαβε ο Κωνσταντίνος Ρομποτής Διευθυντής Έκδοσης Εφημερίδας. (#1730)

Enikos.gr. Το βραβείο παρέλαβε ο Μάνος Νιφλής Γενικός Διευθυντής enikos.gr. (#1737)

ELPEDISON.Το βραβείο παρέλαβε η Άννα Βρεττού Communications Manager. (#1741)

PRAKTIKER. Το βραβείο παρέλαβε ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης. (#1747)

MEDI PRINOU Το βραβείο παρέλαβε για την MEDI ΠΡΙΝΟΥ ο Ηλίας Τσουτσοπλίδης συνεργάτης της Ανθοκομικής. (#002)

ΙΚΕΑ Το βραβείο παρέλαβε για την εταιρεία ΙΚΕΑ ο Ηλίας Τσουτσοπλίδης συνεργάτης της Ανθοκομικής

FUZE TEA. Το βραβείο παρέλαβε ο Ιωσήφ Καλαθάς junior brand manager.

GRYLLIS. Το βραβείο παρέλαβε ο Ιωάννης Γρύλλης. (#1755)

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Το βραβείο παρέλαβε ο Απόστολος Σιαμπάνης Γενικός Διευθυντής Στρατηγικής και Ανάπτυξης της ΣΤΑ.ΣΥ. (#1759)

APIVITA. Το βραβείο παρέλαβε o Σωτήρης Πάστρας Υπ. Αειφορίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. (#1766)

Αρχιτέκτονες Τοπίου. Ιωάννης Γρύλλης (#1785), Μένια Μπασιάκου (#1790), Ελευθερία Σπαντιδάκη (#1796), Θανάσης Πολυζωϊδης, Δρ Αγγελική Παρασκευοπούλου και Δρ Εμμανουέλα Καμπέρη (#1804) στην FYTRON LANDSCAPES (#1810), στον Νίκο Θυμάκη και την Μαρίνα Τσιντικίδου (#1821), στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στο γραφείο 40.22 ARCHITECTS, στην LIVINGSCAPES MATHIOUDAKIS (#2003) και στον Anthony Bazin. (#1834)

Το καλύτερο περίπτερο Ανθοπαραγωγών ΡΑΜΠΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ για την όμορφη ποικιλία των φυτών του. Το βραβείο παρέλαβε η Σοφία Ραμπακάκη. (#1844)

Το καλύτερο περίπτερο Ανθοπαραγωγών ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ για τους μοναδικούς κάκτους του. Το βραβείο παρέλαβε ο Αχιλλέας Πουλημένος. (#1851)

Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. Το βραβείο παρέλαβε ο Νίκος Κοζανίτης Υπ. Δημοσιών Σχέσεων και Εκδηλώσεων. (#1857)

Ο Πρώην Πρόεδρος της Ανθοκομικής Γιώργος Παπαδόπουλος- Αντιδήμαρχος Οικονομικών. (#1864)

Σύλλογος ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ. Το βραβείο παρέλαβε ο Στέλιος Γραφάκος Επιστημονικός Διευθυντής του Συλλόγου Όραμα Ελπίδας. (#1892)

ΑΓΓΙΓΜΑ ΖΩΗΣ. Το βραβείο παρέλαβε η Χριστίνα Νομικού Πρόεδρος του Συλλόγου. (#1917)

ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΑΓΑΠΗ». Το βραβείο παρέλαβε η Κυβέλη Λάσκαρη Πρόεδρος και ο Βασίλης Μπαλτάς Αντιπρόεδρος. (#1926)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ και ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ». Το βραβείο παρέλαβε η Ζωή Κοντογιάννη Αντιπρόεδρος Συλλόγου. (#1937)

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΝ ΙΔΡΥΜΑ. Το βραβείο παρέλαβε η Κορίνα Λιούτα Πρόεδρος του Ιδρύματος. (#1940)

«Με τις προσδοκίες των επισκεπτών να έχουν πλέον ξεπεραστεί, δεν μπορεί κανείς παρά να περιμένει με ανυπομονησία την επόμενη Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς για να βιώσει ξανά τη μαγεία, τη δημιουργικότητα και τη πρωτοπορία της μεγάλης γιορτής της πόλης μας», αναφέρεται από τον Δήμο Κηφισιάς.

