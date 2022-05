Κοινωνία

Αγία Παρασκευή: αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων

Το "ραντεβού" για ξύλο είχε δοθεί μέσα από τα social media.

Ένα ακόμη περιστατικό με συμπλοκή ανηλίκων, συνέβη το βράδυ της Τετάρτης περίπου στις 19:30 στην περιοχής της Αγίας Πατρασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, από το αιματηρό επεισόδιο, τραυματίστηκε ένα αγόρι 14 ετών. όταν ένας 15χρονος, χρησιμοποίησε ιατρικό ψαλίδι, για να τραυματίσει τον συνομήλικό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο15χρονος και ένας 14χρονος είχαν τσακωθεί σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα και έτσι κανόνισαν το "ραντεβού" για την επίλυση των διαφορών τους.

Οι δυο τους, οδηγήθηκαν στο τμήμα και κανεις από τις δύο πλευρές δεν ήθελε να υποβάλει μήνυση ενώ σχηματίστηκε δικογραφία στον 15χρονο για παράβαση του νόμου περί όπλων.

