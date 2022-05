Κοινωνία

Ελένη Τοπαλούδη: Οι ποινές για τη δολοφονία και τον βιασμό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Εφετείο οριστικοποίησε τις ποινές των δραστών της δολοφονίας και του βιασμού της Ελένης Τοπαλούδη.

Ίσοβια συν δέκα πέντε χρόνια επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο στους δύο καταδικασθέντες για τη δολοφονία και το βιασμό της Ελένης Τοπαλούδη.

Η ποινή είναι ακριβώς ίδια με την πρωτόδικη απόφαση και σύμφωνη με την εισαγγελική πρόταση που προηγήθηκε. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για την ανώτατη εκ του νόμου προβλεπόμενη ποινή.



Λίγο πριν την ανακοίνωση της απόφασης επί των ποινών η πρόεδρος ζήτησε να αποχωρήσουν οι συγγενείς της φοιτήτριας.



Πρόεδρος: Παρακαλώ ας περάσετε επειδή δεν θα αντέξετε.



Με την ανακοίνωση της απόφασης το ακροατήριο ξέσπασε σε χειροκροτήματα

"Μπράβο, μπράβο"

Πρόεδρος: παρακαλώ, δεν είμαστε σε θέατρο.



Μετά τη λήξη της συνεδρίασης και την αποχώρηση της έδρας το ακροατήριο άρχισε ξανά να χειροκροτεί, φωνάζοντας «Καμία άλλη δολοφονημένη, να μην ξεχαστεί τι κάναν στην Ελένη».





Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πισπιρίγκου: ο Γιάννης, οι “παρτίδες” με 200 ποδοσφαιριστές και τα βίντεο του Δασκαλάκη

Λάρισα: Μωρό σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την βάπτιση του

Bullying: ξυλοδαρμός μαθήτριας στο σχολείο του 14χρονου που αυτοκτόνησε (βίντεο ντοκουμέντο)