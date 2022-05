Πολιτική

Μηταράκης : Η Τουρκία θέτει καθημερινά σε κίνδυνο ζωές στο Αιγαίο και τον Έβρο

Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής στο Φόρουμ Μετανάστευσης στη Νέα Υόρκη και η απάντηση στην επίθεση Τσαβούσογλου.

Στο πρώτο «Διεθνές Φόρουμ Επισκόπησης της Μετανάστευσης (IMRF)» μίλησε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, λίγο αφού ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την Ελλάδα ότι, επαναπροωθεί μετανάστες στο Αιγαίο.

Για τις διεθνείς προκλήσεις που απορρέουν από την διαχείριση του μεταναστευτικού και τις προτεραιότητες που έθεσε η ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της, μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο του “Πρώτου Διεθνούς Φόρουμ Επισκόπησης της Μετανάστευσης’’ που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Μηταράκης, απαντώντας στις αιχμές του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου για υποτιθέμενες επαναπροωθήσεις μεταναστών στο Αιγαίο, αντέτεινε ότι “η στρατηγική μας προστατεύει τις ανθρώπινες ζωές, όπως φαίνεται από τη μείωση στον αριθμό των θανάτων τα τελευταία χρόνια στο Αιγαίο Πέλαγος. Η Ελλάδα προστατεύει αποφασιστικά ανθρώπινες ζωές. Είναι κρίσιμο να επικεντρωθούμε σε θετικές εξελίξεις, αποφεύγοντας την παραπληροφόρηση που διαχέεται για πολιτικούς σκοπούς”.

Στη συνέχεια, συμπλήρωσε πως “η μετανάστευση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για γεωπολιτικά παιχνίδια που εργαλειοποιούν τον ανθρώπινο πόνο. Συνέβη πολλές φορές στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Αντίθετα, η διαχείριση των συνόρων απαιτεί διμερή και περιφερειακή συνεργασία και συμφωνίες. Όπως η Κοινή Δήλωση του 2016 μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας την οποία η Τουρκία δεν εφαρμόζει. Θέτει καθημερινά σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές στο Αιγαίο και στα χερσαία σύνορα. Υπενθυμίζουμε ότι η Τουρκία έχει επιλέξει να μην παρέχει προστασία σε όλους τους πρόσφυγες όπως προβλέπει η Σύμβαση της Γενεύης”.





Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου επεσήμανε ότι: “η Ελλάδα δεσμεύεται να υποστηρίζει τη νόμιμη, ασφαλή και εύτακτη μετανάστευση στη βάση της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και νομοθεσίας. Διασφαλίζουμε ότι οι μετανάστες στην Ελλάδα έχουν πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, στην εκπαίδευση και στην υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του δωρεάν εμβολιασμού κατά του Covid-19. Δίνοντας ύψιστη προτεραιότητα στην προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.”

Ακολούθως, ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε ότι “η Ελλάδα έχει κάνει περισσότερα από όσα της αναλογούσαν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει περαιτέρω δράση, μέσω ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου προστασίας”.

Τέλος, αναφερόμενος στα δίκτυα των λαθροδιακινητών και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, ο κ. Μηταράκης τόνισε: “εργαζόμαστε για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο”.

“Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους λαθροδιακινητές να αποφασίζουν ποιος έρχεται και ζει στην Ευρώπη. Άλλωστε, δεν γειτονεύουμε με εμπόλεμες ζώνες, εκτός από την Ουκρανία, αλλά με χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του Συμβουλίου της Ευρώπης”, κατέληξε χαρακτηριστικά.

Τσαβούσογλου: Συστηματική επίθεση στις ζωές των μεταναστών από την Ελλάδα

Σε ομιλία του στο Διεθνές Φόρουμ για τη Μετανάστευση στον ΟΗΕ, ο Τούρκος ΥΠΕΞ είπε ότι η χώρα έχει φιλοξενήσει τους περισσότερους μετανάστες από το 2014 και ότι γίνονται προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι 1 εκατομμύριο εθελοντές Σύριοι να επιστρέψουν με ασφάλεια στη χώρα τους. Κατηγόρησε επίσης την Ελλάδα για απώθηση μεταναστών στο Αιγαίο κάτι που προκάλεσε πολλά θύματα, όπως είπε.

«Υπάρχει ήδη μια συστηματική επίθεση στις ζωές των μεταναστών, για παράδειγμα οι απωθήσεις της Ελλάδας στο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να χαθούν πολλές ζωές. Ταυτόχρονα, είναι εξαιρετικά λυπηρό να βλέπουμε ότι η Frontex συνέβαλε σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Τίποτα δεν μπορεί να το δικαιολογήσει αυτό», ανέφερε.

