Πέθανε μέσα στο ταξί που τον πήγαινε σε νοσοκομείο της Αθήνας

Πώς έχασε ο άτυχος άνδρας τη ζωή του ενώ μετέβαινε στο νοσοκομείο.

Ένας 65χρονος από την Σπάρτη που επέβαινε σε ταξί για να τον μεταφέρει στην Αθήνα για να πάει σε κάποιο νοσοκομείο για ένα πρόβλημα υγείας του, μόλις πέρασαν τον Ισθμό στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων Καλαμακίου στο ρεύμα προς Αθήνα δεν αισθάνθηκε καλά και ο οδηγός του ταξί έκανε δεξιά του δρόμου και ενημέρωσε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Τροχαίας αυτοκινητοδρόμων και όχημα της Ολυμπίας οδού.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ έκαναν ότι είναι δυνατόν για να τον σώσουν και συνέχεια το μεταφέρουν στο Νοσοκομείο Κορίνθου όπου ιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Ο άτυχος άντρας από την Λακωνία μετέβαινε με το ταξί σε νοσοκομείο των Αθηνών αλλά δεν τα κατάφερε.

