Πάτρα - Καραμανδάνειο: το φιαλίδιο με αίμα της Τζωρτζίνας βρέθηκε σε ψυγείο με… γεύματα!

Πως και από ποιόν βρέθηκε το φιαλίδιο. Πότε ελήφθη το δείγμα. Σκέψεις της Ρούλας Πισπιρίγκου για ασφισβήτηση του δείγματος. Τι απαντά ο Γρηγόρης Λέων. Που και πόσο μπορεί να βοηθήσει το αίμα στην έρευνα.

Εντελώς τυχαία βρέθηκε το αίμα που είχε ληφθεί από την Τζωρτζίνα Δασκαλάκη στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας, το οποίο είχε ληφθεί όταν η 9χρονη νοσηλευόταν εκεί, πολύ πριν μεταφερθεί στη ΜΕΘ Παίδων στο Ρίο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πελοπόννησος», το αποθηκευμένο φιαλίδιο το βρήκαν παιδίατροι σε ένα ψυγείο που βάζουν τα τάπερ με τα γεύματα τους ή μπουκάλια με νερό, καθώς άγνωστο πως είχε.. «ξεμείνει» εκεί και δεν βρισκόταν στο «Μικροβιολογικό» ή το φιαλίδιο δεν είχε πεταχτεί. Οι παιδίατροι διαπίστωσαν με έκπληξη ό,τι στο αυτοκόλλητο ήταν γραμμένο το όνομα της μικρής και έτσι το παρέδωσαν στις Αρχές. Αν και το Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό πετά τέτοια δείγματα κάθε 7 – 10 μέρες, το συγκεκριμένο κάπου είχε παραπέσει και έτσι βρέθηκε, όπως ανέφερε και στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο δημοσιογράφος της εφημερίδας, Γιώργος Αναστασόπουλος.

Το αίμα, που περιέχεται στο συγκεκριμένο φιαλίδιο, είχε ληφθεί από την 9χρονη στις 8 Απριλίου του 2021, λίγη ώρα μετά από την εισαγωγή της στο νοσοκομείο. Μέχρι τότε δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας και η εισαγωγή της έγινε μετά από καυγά του ζεύγους Πισπιρίγκου – Δασκαλάκη, έπειτα από τον μυστηριώδη θάνατο της 6μηνης Ίριδας.

Λέγεται πως πρόκειται για «σημαντικό» εύρημα, η ανάλυση του οποίου αναμένεται να βοηθήσει στις έρευνες, για το κατά πόσο είχε χορηγηθεί κεταμίνη ή κάποια άλλη φαρμακευτική ουσία, πριν το θάνατό της, τον Ιανουάριο του 2022.

Ειδικό όχημα μεταφοράς με ψυγείο, συνοδεία συμβατικού οχήματος του Τμήματος Ανθρωποκτονιών Αττικής, παρέλαβε το πρωί της Πέμπτης το φιαλίδιο από το Καραμανδάνειο, με τελικό προορισμό το Ειδικό Εργαστήριο του ΑΠΘ, στην Θεσσαλονίκη.





Πάντως, πληροφορίες αναφέρουν πως η Ρούλα Πισπιρίγκου σκέπτεται να αμφισβητήσει πως το αίμα στο φιαλίδιο ανήκει στην Τζωρζτζίνα.

«Αν αμφισβητηθεί η προέλευση του αίματος, αρκεί μια εξέταση dna για να διαπιστωθεί αν είναι της Τζωρτζίνας ή όχι», διευκρίνισε ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατροδικαστικής Εταιρείας«το αίμα αυτό πολύτιμο για εμάς, εάν έχει αποθηκευτεί κατάλληλα, μπορεί να μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για την κεταμίνη ή για άλλες ουσίες, εάν έχουν χορηγηθεί»

