Τσίπρας: Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να μείνει

Τι ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

«Δικαιωμένος» γιατί του βγήκε το ρίσκο της εσωκομματικής εκλογής στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δήλωσε, ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Τσίπρας, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον RealFM και στο Νίκο Χατζηνικολάου, υπογραμμίζοντας ότι αποδείχθηκε πως "ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε για να μείνει".

Όπως είπε, επρόκειτο για ένα "προσωπικό του στοίχημα" να αντιστοιχηθεί ο "κομματικός" με τον "κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ", σε μια εποχή που "δεν είναι εύκολη η ένταξη σε ένα κόμμα". Τόνισε, επίσης, ότι η επόμενη μέρα είναι "μέρα ευθύνης" απέναντι στα νέα μέλη, καθώς "δεν μπορούν να μπουν στα καλούπια ενός παλιού κόμματος" και πρέπει να βρεθούν σύγχρονοι τρόποι για τη συμμετοχή τους σε "κοινωνικές διαδικασίες".

Κληθείς να σχολιάσει τις καλές θέσεις που πήραν στην Κεντρική Επιτροπή τα στελέχη που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, σημείωσε πως ένα μεγάλο μέρος του κόσμου που συμμετείχε είναι πρώην ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που όμως "ψηφίζουν πάνω από 10 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ". Σε αυτό το πλαίσιο, σχολίασε πως αυτό που ζητάει προεκλογικά από τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛΛ είναι να ξεκαθαρίσει ότι ο επόμενος πρωθυπουργός θα είναι από το πρώτο κόμμα και να μην "υπονοεί λύσεις στυλ Παπαδήμου". "Πολιτική αλλαγή μπορεί να υπάρξει αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώτο κόμμα. Και σε ό,τι αφορά το πρακτικό -που είναι το πιο ουσιαστικό, καθώς πρέπει να 'βγαίνουν τα κουκιά'- αλλά και το πολιτικά ηθικό είναι αυτό", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά την κριτική της αντιπολίτευσης ως προς το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, ο Αλ. Τσίπρας διευκρίνισε ότι "υπήρξε κριτική όχι για την παρουσία του πρωθυπουργού στο Κογκρέσο" την οποία χαρακτήρισε "τιμητική στιγμή για τη χώρα και τον πρωθυπουργό" αλλά, όπως είπε: "Η ουσία της κριτικής ήταν όταν κοπάσουν τα χειροκροτήματα, τί κερδίζουμε, τί χάνουμε, τί διεκδικήσαμε, τί υποσχέσεις, τί δεσμεύσεις πήραμε;".

Ειδικότερα, αναφερόμενος στο "οξύμωρο" των ελληνοτουρκικών διαφορών, παρά την συμμετοχή και των δύο χωρών στο ΝΑΤΟ, είπε πως υπάρχουν "δύο μοντέλα άσκησης πολιτικής και επιρροής": "Το ένα είναι αυτού που γκρινιάζει διαρκώς και γίνεται ενοχλητικός, ζωηρός και στο τέλος της ημέρας κερδίζει και το άλλο που είναι πρόθυμος και δηλώνει ευχαριστημένος και κερδίζει μόνο τα χειροκροτήματα".

Εξήγησε, δε, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει το χαρακτήρα "εκβιασμού" που έχει η Τουρκία, πρέπει, όμως να είναι "υπολογίσιμη". "Όχι το μοντέλο του δεδομένου συμμάχου που αρκείται με ένα χτύπημα στην πλάτη", σχολίασε και έκανε και πάλι αναφορά στα "ανταλλάγματα" που είχε ζητήσει ο ίδιος από τις ΗΠΑ επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε αυτά που ζήτησε ο νυν πρωθυπουργός, "αυξημένα κονδύλια για αμυντικό εξοπλισμό, δεύτερη ναυτική βάση στη Σούδα και εγκατάσταση στη Σύρο" και "απορρίφθηκαν", χωρίς όμως να έχει αντίκτυπο στη συμφωνία.

Σχετικά με τα F35, ξεκαθάρισε πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι "αρνητικός" στο όπλο, αλλά εκφράζει "προβληματισμό για την κούρσα εξοπλισμών" που δεν έχει "τέλος" αλλά και για τη "στάση των συμμάχων να το παίζουν δίπορτο" εξοπλίζοντας την Τουρκία. "Αυτό δεν είναι συμμαχία", σχολίασε.

Ο Αλ. Τσίπρας καταλόγισε επίσης στον πρωθυπουργό ότι δεν ανέφερε τη λέξη "Τουρκία" μπροστά στις κάμερες, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και την ερώτηση που δέχθηκε ο Κ. Μητσοτάκης "για την κατρακύλα" της χώρας ως προς την Ελευθερία του Τύπου, λέγοντας πως τέτοια ερώτηση "δύσκολα θα δεχόταν σε συνέντευξη στην Ελλάδα".

Όσον αφορά, τέλος, στα ζητήματα της οικονομίας, o Αλ. Τσίπρας δήλωσε πως "ο πυρήνας της κριτικής" του ΣΥΡΙΖΑ προς την κυβέρνηση έχει να κάνει με τη "στρατηγική στάση" της απέναντι στην ανάγκη "κρατικής παρέμβασης" για την αντιμετώπιση της κρίσης. Χαρακτήρισε, δε, την κυβέρνηση "εμμονικά νεοφιλελεύθερη", τονίζοντας ότι σε περίοδο τέτοιας κρίσης "σε καμία άλλη χώρα δεν ευδοκιμεί αυτή η σχολή οικονομικής σκέψης".

Επιπρόσθετα, παρέπεμψε στις προτάσεις που έχει ήδη διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της κρίσης, επισημαίνοντας ότι "το βάρος για την ελληνική κοινωνία" είναι ενδεχομένως μεγαλύτερο και από "τα χρόνια του μνημονίου".

"Αυτό που φοβάμαι όσο περνάει ο καιρός και δεν υπάρχει ουσιαστική αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών της κρίσης, δεν είναι αν θα κερδίσουμε τις εκλογές αλλά τι θα παραλάβουμε πάλι", δήλωσε μάλιστα ο Αλ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι "οι εκλογές έπρεπε να έχουν γίνει χτες".

Η απάντηση του Οικονόμου

«Στη σημερινή συνέντευξη του κ. Τσίπρα ήταν εμφανέστατο ότι αδυνατεί να αντιληφθεί ή να παραδεχτεί τα προφανέστατα:

- Σε αντίθεση με το τραγικό επίπεδο διεθνούς εκπροσώπησης, κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας, η Ελλάδα είναι σήμερα σημαίνουσα περιφερειακή δύναμη με βαρύνοντα ρόλο στον κόσμο που άλλαξε μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αυτό πιστοποιήθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στις Η.Π.Α., η οποία προκάλεσε παγκόσμια αίσθηση. Ο κ. Τσίπρας δεν κατάλαβε αυτό που παραδέχθηκαν μέχρι και οι Τούρκοι: ότι ο Πρωθυπουργός με τις τοποθετήσεις του και με τον τρόπο που έθεσε τα ζητήματα, ενίσχυσε πολύ σημαντικά τις ελληνικές θέσεις. Ο κ. Τσίπρας ζητάει ουσιαστικά από τον Πρωθυπουργό να ακολουθήσει την τακτική της Τουρκίας.

-Στο ζήτημα της ακρίβειας, που είναι παγκόσμιο πρόβλημα, ο κ. Τσίπρας είναι ο μοναδικός πολιτικός στον πλανήτη που έχει μια εύκολη λύση για όλα. Έχει έτοιμο ένα νόμο και ένα άρθρο για να την ξορκίσει».

