Βία μεταξύ ανηλίκων: Νέα περιστατικά σε Καισαριανή και Νέα Ερυθραία

Δεν έχουν τέλος οι επιθέσεις με δράστες ανήλικους. Τραυματίστηκε ανήλικος στην Καισαριανή, ενώ στην Ερυθραία ανήλικοι κρατούσαν ρέπλικα.

Τέσσερα άτομα, τρία εκ των οποίων ανήλικα συνελήφθησαν στην Καισαριανή, κατηγορούμενοι για επίθεση σε ανήλικο, τον οποίον και τραυμάτισαν στο πρόσωπο.

Η επίθεση έγινε το βράδυ της Τρίτης και οι συλληφθέντες κατηγορούνται για απλή σωματική βλάβη από κοινού.

Επιπρόσθετα, σε βάρος των κηδεμόνων των τριών ανηλίκων κατηγορουμένων σχηματίσθηκε δικογραφία για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών.

Ανήλικοι επιδείκνυαν ρέπλικα

Ακόμα ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, σημειώθηκε στην Νέα Ερυθραία, αυτήν τη φορά, το βράδυ της Πέμπτης.

Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε για ομάδα ανηλίκων που απειλούσε άλλα παιδιά. Στο τηλεφώνημα στο «100», γίνονταν αναφορά για ανήλικους που επιδείκνυαν αιχμηρό αντικείμενο και ένα πιστόλι, πιθανότατα ρεπλίκα, ενώ ανάμεσά τους ήταν και δύο κορίτσια.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν, στη συμβολή των οδών Ηλία Βενέζη και Εθνικής Αντιστάσεως δύο άτομα που κρίθηκαν ύποπτα και ελέγχθηκαν από τους αστυνομικούς.

Όπως διαπιστώθηκε ο ένας 16χρονος έφερε πάνω του πτυσσόμενη μεταλλική ράβδο με αιχμηρή μύτη και οδηγήθηκε στο οικείο Τμήμα Ασφαλείας. Εκεί συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το νόμο περί όπλων, ενώ της υπόθεσης επιλήφθηκε Εισαγγελέας Ανηλίκων.

