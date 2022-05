Κόσμος

Τουρκία - Ιμάμογλου: Αντιμέτωπος με καταδίκη πολιτικής απαγόρευσης

Για ποιον λόγο κατηγορείται ο Δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης.

Στο στόχαστρο εχει μπει τώρα ο Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ο οποίος δέχτηκε μήνυση από τον Υπουργό Εσωτερικών για συκοφαντική δυσφήμιση.

Μετά το ηγετικό στέλεχος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Τζανάν Καφταντζίογλου, τώρα αντιμέτωπος με καταδίκη της απαγόρευσης πολιτκής δραστηριότητας είναι και ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Την 1η Ιουνίου επίκειται να ανακοινωθεί η απόφαση για το αν θα επιβληθεί πολιτική απαγόρευση στο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, όπως ζήτησε ο εισαγγελέας.

Την 1η Απριλίου, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού προσέφυγε στην Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης και υπέβαλε μήνυση κατά του Ιμάμογλου, επειδή τον αποκάλεσε ‘ηλίθιο’.

