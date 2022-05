Τεχνολογία - Επιστήμη

Ηλεκτρονική απάτη Romance Scam: Του έκλεψαν μια περιουσία!

Μυθική η λεία των απατεώνων, που στην πραγματικότητα «έγδυσαν» τον ανυποψίαστο πολίτη, πουλώντας του «έρωτα».

Εξιχνιάστηκε υπόθεση κατ΄εξακολούθηση απάτης μέσω διαδικτύου, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για την οποία σχηματίστηκε σχετική δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος επτά ατόμων.

Προηγήθηκε καταγγελία πολίτη σύμφωνα με την οποία, άγνωστοι δράστες από το 2015 έως το 2019, κατάφεραν να του αποσπάσουν τμηματικά 50.000 ευρώ περίπου.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης, επικοινωνούσαν μέσω ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης και με το πρόσχημα ότι ενδιαφέρονται για στενές διαπροσωπικές σχέσεις μαζί του, κατάφεραν με διάφορα τεχνάσματα να τον πείθουν και να τους αποστέλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα χρηματικά ποσά.

Ακολούθησε ενδελεχής αστυνομική έρευνα στο πλαίσιο της οποίας αναλύθηκαν δεδομένα χρηματοροών και ηλεκτρονικών ιχνών, με αποτέλεσμα την ταυτοποίηση των στοιχείων των δραστών και τη διακρίβωση του ρόλου καθενός στην υπόθεση.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω Διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλεφωνικά: 11188

Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

Μέσω twitter: @CyberAlertGR

Μέσω της διαδικτυακής πύλης (portal) της Ελληνικής Αστυνομίας (https://portal.astynomia.gr)

Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

