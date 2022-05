Καιρός

Καιρός: Τοπικές βροχές και ζέστη το Σάββατο

Σε ποιες περιοχές θα περιοριστούν τα φαινόμενα. Νέα άνοδος στις τιμές του υδραργύρου.

Το Σάββατο στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Θα πνέουν άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και μέχρι το μεσημέρι στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά από 12 έως 28 με 29, στα ανατολικά ηπειρωτικά από 14 έως 29 με 30, στα νησιά του Ιονίου από 15 έως 26 με 27 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα από 15 έως 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Εύβοια ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα νότια 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Από τις απογευματινές ώρες μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Την Κυριακή στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και βελτίωση από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ενώ στα κεντρικά και βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά από 12 έως 30 με 32 και στη νησιωτική χώρα από 16 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

