Βαγγέλης Παπαθανασίου: Σμαραγδής - Μαστοράκης μοιράζονται άγνωστες ιστορίες (βίντεο)

Ξεχωριστά στιγμιότυπα από την καλλιτεχνική διαδρομή, αλλά και την προσωπική ζωή του, μαζί με αφηγήσεις για την βοήθεια που κρυφά προσέφερε σε πολλούς “φίλους” του, αλλά και αγνώστους.

Ο πρωτοπόρος μουσικός, ο πεισματάρης δημιουργός, ο εξαιρετικός καλλιτέχνης και ο σπουδαίος άνθρωπος, που βοηθούσε οικονομικά στα κρυφά πολλούς καλλιτέχνες και όχι μόνο, ο Βαγγέλης Παπαναθανασίου που έφυγε από την ζωή, σκορπίζοντας θλίψη σε όλον τον πλανήτη που υποκλίθηκε στην μουσική του, «ζωντάνεψε» στην εκπομπή «Το Πρωινό», μέσα από διηγήσεις ορισμένων ξεχωριστών ιστοριών, με πρωταγωνιστή τον συνθέτη.

Τις ιστορίες ανακάλεσαν στην μνήμη τους και μοιράστηκαν με τους τηλεθεατές ο Γιάννης Σμαραγδής, που έζησε μαζί με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου για 12 χρόνια, αλλά και ο Νίκος Μαστοράκης, που βρέθηκε κοντά του τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του, με το πρώτο συγκρότημα στο οποίο συμμετείχε και το οποίο είχε ως όνομα την ονομασία του έγχορδου οργάνου που παρέπεμπε σε κιθάρα κατά την αρχαιότητα, «φόρμιγξ», γραμμένη όμως με λατινικούς χαρακτήρες, «Forminx»

Εκτός από τις αναμνήσεις για σημαντικές καλλιτεχνικές στιγμές και σταθμούς του Βαγγέλη Παπαθανασίου, συγκινητικές ήταν οι αναφορές για την οικονομική στήριξη, που αθόρυβα και δίχως ο ίδιος να θέλει να γνωρίζει κάποιος, προσέφερε ο Βαγγέλης Παπαθανασίου σε φιλικά του πρόσωπα, νεαρούς καλλιτέχνες, αλλά ακόμη και σε αγνώστους.

Παρακολουθήστε το συγκινητικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό», με τους Γιάννη Σμαραγδή και Νίκο Μαστοράκη:

