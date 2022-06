Life

Αιθέρια έλαια: Ένας “άγνωστος” θεραπευτής!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια σημεία πρέπει να τα εφαρμόσεις!

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η χρήση των αιθέριων ελαίων περιορίζεται μόνο στην αρωματοθεραπεία.

Αλλά η τοπική εφαρμογή αιθέριου ελαίου στα μέρη του σώματός σου έχει επίσης θεραπευτική σημασία.

Τα οφέλη των αιθέριων ελαίων στο σώμα σου

Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του στρες, στην τόνωση της διάθεσης, στην ανακούφιση από τον πόνο του σώματος, στους πονοκεφάλους και στην προώθηση του υγιούς ύπνου τη νύχτα.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι εφαρμογής αιθέριων ελαίων σε διαφορετικά μέρη του σώματός σου. Ακολούθησε αυτές τις συμβουλές την επόμενη φορά ενώ χρησιμοποιείς αιθέριο έλαιο για να αποκομίσεις τα μέγιστα οφέλη για την υγεία.

Τα σημεία του σώματος και οι ευεργετικές ιδιότητες των αιθέριων ελαίων

Κρόταφοι

Χρησιμοποίησε λάδι δεντρολίβανου για να κάνεις μασάζ στους κροτάφους σου για ανακούφιση από το στρες και τον πονοκέφαλο. Ανάμειξε 5 σταγόνες έλαιο δεντρολίβανου με λίγο έλαιο argan και εφάρμοσε το μείγμα και στους δύο κροτάφους. Περίστρεψε τα δάχτυλά σου πρώτα δεξιόστροφα και μετά αριστερόστροφα. Πρόσωπο Για το τσάκρα του τρίτου ματιού σου στο πρόσωπο, χρησιμοποίησε 5 σταγόνες λιβάνι ή λάδι σανταλόξυλου με λίγο λάδι καρύδας. Εφάρμοσε το παρασκεύασμα στο κέντρο των φρυδιών σου (στο μέτωπό σου) και κάνε απαλό μασάζ. Αυτό θα βοηθήσει να ηρεμήσει το μυαλό και να αυξήσει τη συγκέντρωση. Λαιμός Το να κάθεσαι στην ίδια θέση για ώρες μπορεί να σου προκαλέσει πόνο στον αυχένα. Για να απαλλαγείς από τον δυσάρεστο πόνο στον αυχένα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις λάδι χαμομηλιού. Τοποθέτησε το στο πίσω μέρος του λαιμού σου και κάνε μασάζ με το χέρι σου. Αυτό θα προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο μειώνοντας την ένταση των μυών.

Στήθος Το τεϊόδεντρο και το έλαιο ευκαλύπτου μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση από την καταρροή, τον πονόλαιμο ή τον βήχα. Ανακάταψε αιθέριο έλαιο με λίγο λάδι καρύδας και εφάρμοσε το σωστά στο στήθος σου. Κοιλιά Εάν αισθάνεσαι άβολα μετά το γεύμα σου ή υποφέρεις από κάποιο πρόβλημα στο στομάχι, σκέψου να εφαρμόσεις έλαιο φασκόμηλου ή μέντας. Πάρε 5 σταγόνες από οποιοδήποτε από τα δύο αιθέρια έλαια, ανακάτεψε τα σε οποιοδήποτε λάδι και εφάρμοσε το σωστά στο στομάχι σου κοντά στον αφαλό σου.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Power Pass: 75000 αιτήσεις μέσα σε λίγες ώρες

Berlin Open: η Σάκκαρη αποκλείστηκε από τον τελικό

Ανακύκλωση συσκευών: επιδότηση έως 50%, χωρίς δικαιολογητικά