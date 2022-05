Υγεία - Περιβάλλον

Γυροειδής αλωπεκία ή τριχοφάγος: Αίτια, συμπτώματα και αντιμετώπιση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι λόγοι εμφάνισης της νόσου, οι τρόποι εκδήλωσης και οι ασφαλέστερες μέθοδοι για την αντιμετώπιση της.

Όταν το ανοσοποιητικό σύστημα του ατόμου επιτίθεται στους θύλακες της τρίχας, εμφανίζεται ένα είδος τριχόπτωσης, το οποίο ονομάζεται γυροειδής αλωπεκία. Επηρεάζει με την ίδια συχνότητα και τα δύο φύλα, παρόλα αυτά είναι συνηθέστερο σε παιδιά και εφήβους.

Ποια είναι τα αίτια:

«Η γυροειδής αλωπεκία αποτελεί ένα αυτοάνοσο νόσημα και είναι συχνότερο σε ανθρώπους που έχουν κληρονομική προδιάθεση, ειδικά σε άτομα με ήδη υπάρχουσες αυτοανοσίες (λεύκη, hashimoto, νόσο Addison, αυτοάνοση πολυενδοκρινοπάθεια, ατοπική δερματίτιδα).

Άλλοι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στη γυροειδή αλωπεκία είναι:





Μακροχρόνιο στρες

Τοπικός τραυματισμός

Λοίμωξη

Ορμονικές διαταραχές

Χημικές ουσίες

Αλλεργικές αντιδράσεις

Εποχιακές μεταβολές», εξηγεί ο κ. Κωνσταντίνος Μηλεούνης, Διευθυντής Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος στο Metropolitan Hospital.

Ποια είναι τα συμπτώματα:

Τμηματική απώλεια μαλλιών: Ένα ή περισσότερα, στρογγυλά, λεία, γυμνά σημεία σαν ένα κέρμα. Συνήθως η τριχόπτωση εντοπίζεται στο τριχωτό της κεφαλής αν και μπορεί να περιλαμβάνει φρύδια, βλεφαρίδες, γένια, κλπ.

Εκτεταμένη απώλεια μαλλιών: Μερικοί ασθενείς γίνονται φαλακροί, άλλοι χάνουν όλες τις τρίχες του σώματός τους, αν και σπάνια, και άλλοι έχουν ένα σημείο με απώλεια μαλλιών στο πίσω μέρος του τριχωτού της κεφαλής.

Προβλήματα νυχιών: Μπορεί να παρουσιάσουν μικρά εντυπώματα, λευκές κηλίδες ή γραμμές, να είναι τραχιά ή λεπτά και να σπάνε. Μερικές φορές οι αλλαγές των νυχιών είναι το πρώτο ή και το μοναδικό σημάδι της γυροειδούς αλωπεκίας.

Ορισμένες θεραπείες αντιμετώπισης:

Τα μαλλιά συχνά βγαίνουν από μόνα τους και σε ποσοστό 80% η νόσος αντιστρέφεται στη διετία. Υπάρχουν ποικίλες θεραπείες, κάποιες από αυτές είναι οι εξής:

Κορτικοστεροειδή, για την καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος, με τους παρακάτω τρόπους:

- Ενέσιμα στα σημεία απώλειας μαλλιών ανά 3-6 εβδομάδες, με την ανάπτυξη των μαλλιών να ξεκινά 1 μήνα μετά από την τελευταία ένεση.

- Τοπικά φάρμακα, ο ασθενής εφαρμόζει κρέμα, λοσιόν ή αλοιφή στα γυμνά σημεία. Δεν είναι τόσο αποτελεσματικό αλλά είναι η καλύτερη λύση για τα παιδιά.

- Χάπια κορτικοστεροειδών, σπάνια επιλογή μιας και έχουν σοβαρές παρενέργειες αλλά μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν ασθενείς με πολλά αποψιλωτικά σημεία. Μινοξιδίλη, για την αύξηση των μαλλιών με αποτελέσματα σε περίπου 2 μήνες, ενδείκνυται για παιδιά και ενηλίκους. Ανθραλίνη, μεταβάλλει την ανοσοποιητική λειτουργία του δέρματος. Οι ασθενείς εφαρμόζουν μια ουσία σαν πίσσα, την αφήνουν να δράσει για 20-60 λεπτά και στη συνέχεια ξεπλένουν καλά για αποφυγή ερεθισμών. Φωτοδυναμική θεραπεία. Ψυχοθεραπεία και θεραπεία με αντικαταθλιπτικά. Ομοιοπαθητική. Αυτόλογη μεσοθεραπεία PRP, θεραπεία με ενεργοποιημένο πλάσμα από το αίμα του ίδιου του ασθενή.