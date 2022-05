Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Οι νέες μολύνσεις του προηγούμενου 24ώρου, ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Την Παρασκευή ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε συνολικά 3708 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, ενώ μειώνεται σταδιακά ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ της επικράτειας και περιορίζονται κλιμακωτά οι νέες εισαγωγές ασθενών στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 3.708. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.414.189.

Στην Αττική διαγνώστηκαν 2124 νέα κρούσματα και 255 στη Θεσσαλονίκη.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ:

