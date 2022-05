Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική για την Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης

Δείτε αναλυτικά τα σημεία και τις ώρες που απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση των οχημάτων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ λόγω διεξαγωγής της 40ής Μαραθώνιας Πορείας Ειρήνης, την Κυριακή (22/5) και από τις 08.00΄ έως τις 18.30΄ θα πραγματοποιηθούν σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης αυτών στις παρακάτω λεωφόρους και οδούς, περιοχής Δήμων Μαραθώνα - Ν. Μάκρης, Ραφήνας - Πικερμίου, Παλλήνης - Γέρακα - Ανθούσας, Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου και Ψυχικού - Φιλοθέης, ως εξής:

Μαραθωνομάχων-Αγίας Παρασκευής, στο τμήμα της μεταξύ του τύμβου Μαραθώνα και της Λ. Μαραθώνος, κατά τις ώρες 08.00΄ - 09.30΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μαραθωνομάχων-Αγίας Παρασκευής και της Λ. Διονύσου, κατά τις ώρες 09.30΄ - 10.30΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Διονύσου και της οδού Αεροπορίας, κατά τις ώρες 09.30΄ - 10.30΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αεροπορίας και Αλ. Φλέμιγκ, κατά τις ώρες 10.30΄ - 13.00΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αλ. Φλέμινγκ και Αγ. Χριστοφόρου (Επ. οδός Πικερμίου - Μαραθώνα), κατά τις ώρες 13.00΄ - 14.00΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Χριστοφόρου (επ. οδός Πικερμίου - Μαραθώνα) και Αγ. Δημητρίου (Ευ. Πουλάκη), κατά τις ώρες 14.00΄ - 14.30΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Δημητρίου (Ευ. Πουλάκη) και Εθν. Αντιστάσεως, κατά τις ώρες 14.30΄ - 16.00΄.

Λ. Μαραθώνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και της Κλεισθένους, κατά τις ώρες 16.00΄ - 17.00΄.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κλεισθένους και Χαλανδρίου, κατά τις ώρες 16.00΄- 17.30΄.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Δημοκρατίας (Υπ. ΕΘ.ΑΜ.) και της οδού Χαλανδρίου, κατά τις ώρες 17.30΄ - 18.00΄.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Δημοκρατίας και της οδού Κύπρου (Κεντρική είσοδος Υπ. ΕΘΑΜ), κατά τις ώρες 18.00΄-18.30΄

Επιπρόσθετα, δεν θα επιτρέπεται η κάθετη διέλευση των οχημάτων κατά μήκος της διαδρομής της πορείας, εκτός από τους παρακάτω ελεγχόμενους κόμβους κάθετης διέλευσης:

Λ. Μαραθώνος & Διονύσου.

Λ. Μαραθώνος & Αεροπορίας.

Λ. Μαραθώνος & Αλ. Φλέμιγκ (Διασταύρωση Ραφήνας).

Λ. Μαραθώνος & Αγ. Χριστοφόρου (Διασταύρωση Πικερμίου).

Λ. Μαραθώνος & Αγ. Δημητρίου (Ευ. Πουλάκη - Διασταύρωση Μοναξιάς).

Λ. Μαραθώνος & Εθν. Αντιστάσεως (Διασταύρωση Παλλήνης).

Λ. Μαραθώνος & Λ. Λαυρίου - Κλεισθένους (Κόμβος Σταυρού).

Λ. Μεσογείων & Χαλανδρίου (Πλατεία Αγ. Παρασκευής).

Λ. Μεσογείων & Λ. Δημοκρατίας (Πεντάγωνο).

Παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, λεωφόρους και πλατείες κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα.

