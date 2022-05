Κοινωνία

14χρονη κατήγγειλε βιασμό από 35χρονο φίλο του πατέρα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 35χρονος συνελήφθη. Η καταγγελία της ανήλικης για το περιστατικό.

Ένας 35χρονος άνδρας συνελήφθη έπειτα από καταγγελία για τον βιασμό ενός 14χρονου κοριτσιού στη Λειβαδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ο 35χρονος φέρεται να γνώριζε την 14χρονη, μέσω του πατέρα της, ο οποίος εργάζεται στη Μύκονο και ήταν φίλος με τον φερόμενο δράστη.

Μάλιστα ο πατέρας της ανήλικης φέρεται να του είχε απόλυτη εμπιστοσύνη. Το περιστατικό συνέβη μέσα στο αυτοκίνητο του 35χρονου όταν ο εκείνος προσφέρθηκε να την εξυπηρετήσει για ένα προσωπικό της θέμα. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 14χρονη, ο οδηγός του Ι.Χ σταμάτησε το αυτοκίνητο του σε απόμερο σημείο κι εκεί αφού της εξομολογήθηκε τα αισθήματα του απέναντι της επιχείρησε να προβεί σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς την συναίνεση της.

Η 14χρονη υποστηρίζει ότι προσπάθησε να τον απωθήσει χωρίς να καταφέρει να ξεφύγει. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικης εξέτασης δείχνουν τραυματισμό στο ευαίσθητο σημείο του σώματος της. Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού και τις επόμενες ώρες αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Ανακριτή και εισαγγελέα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελένη Τοπαλούδη: Οι ποινές για τη δολοφονία και τον βιασμό της

Λάρισα: Μωρό σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την βάπτιση του

Bullying: ξυλοδαρμός μαθήτριας στο σχολείο του 14χρονου που αυτοκτόνησε (βίντεο ντοκουμέντο)