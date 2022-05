Πολιτική

Μητσοτάκης από λίμνη Κάρλα: Έργα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ για το αρδευτικό δίκτυο στον Θεσσαλικό Κάμπο

«Η ελληνική γη μπορεί να προσφέρει πολλά, όμως μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα αν καταφέρουμε να την παντρέψουμε με την τεχνολογία και τη τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στα πανεπιστήμιά μας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Έργα ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ που θα επεκτείνουν το αρδευτικό δίκτυο στον Θεσσαλικό Κάμπο, καλύπτοντας τις ανάγκες επιπλέον 26.000 στρεμμάτων καλλιεργειών στις περιοχές του Στεφανοβικείου και του Ριζόμυλου, δρομολογούνται με τη νέα σύμβαση που υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κωνσταντίνο Αγοραστό και τον ανάδοχο του έργου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη διάρκεια της επίσκεψής του στη Λίμνη Κάρλα.

«Ανακοινώσαμε σήμερα πρόσθετες σημαντικές παροχές, πρόσθετα κονδύλια για τους κτηνοτρόφους μας. Είμαστε εδώ για να επιβλέψουμε τα μεγάλα έργα τα οποία εκτελεί η περιφέρεια. Εκταμιεύουμε 16 εκατομμύρια προκειμένου να επεκτείνουμε τα αρδευτικά δίκτυα της Κάρλας για να ποτίζουμε 26.000 στρέμματα ακόμα στην ευρύτερη περιοχή», σημείωσε ο Πρωθυπουργός συνομιλώντας με κατοίκους στο χωριό Κανάλια, τους οποίους διαβεβαίωσε ότι «με την ίδια προσήλωση θα στεκόμαστε δίπλα και στα προβλήματα των πολιτών, για να τα αντιμετωπίζουμε λέγοντάς σας πάντα την αλήθεια, κοιτάζοντάς σας στα μάτια και οδηγώντας τη χώρα και την κοινωνία σε έναν καλύτερο δρόμο».





«Οι δυσκολίες που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα τρία χρόνια ήταν πάρα πολλές, περισσότερες από όσες είχε να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση από τη Μεταπολίτευση και μετά. Ομως σήμερα η Ελλάδα είναι πιο ισχυρή, πιο δυνατή από ό,τι ήταν πριν από 3 χρόνια. Παρά τις δυσκολίες, παρά τα μεγάλα εμπόδια στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες, στηρίζουμε τους πολίτες όπως μπορούμε» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με μαθητές του γυμνασίου του χωριού και να φωτογραφηθεί μαζί τους.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε επίσης στον εκθεσιακό χώρο Φυσικής Ιστορίας & Πολιτισμού της Λίμνης Κάρλα, όπου τον υποδέχθηκαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κωνσταντίνος Αγοραστός, η Αντιπεριφερειάρχης Δωροθέα Κολυνδρίνη και ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Νασίκας.

Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το Θερμοκηπιακό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου ενημερώθηκε από τον Πρύτανη Ζήση Μαμούρη και τον καθηγητή Γεωπονίας Νίκο Κατσούλα για τις καινοτόμες τεχνικές και τεχνολογίες αειφορικής παραγωγής με τις οποίες γίνεται εφικτή η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας.

«Η ελληνική γη μπορεί να προσφέρει πολλά, όμως μπορεί να προσφέρει ακόμη περισσότερα αν καταφέρουμε να την παντρέψουμε με την τεχνολογία και τη τεχνογνωσία που αναπτύσσεται στα πανεπιστήμιά μας. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε συνολικά την προσπάθειά σας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Τον Πρωθυπουργό συνόδευσαν ο Υπουργός Γεωργικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Γεωργαντάς, η Υφυπουργός Παιδείας και βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Ζέττα Μακρή, ο Υφυπουργος παρά τω Πρωθυπουργώ αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής και Αποκατάστασης από Φυσικές Καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος, και οι βουλευτές Μαγνησίας της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, Θανάσης Λιούπης και Κωνσταντίνος Μαραβέγιας.

