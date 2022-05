Βαγγέλης Παπαθανασίου: Το “αντίο” της NASA στον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

H NASA αποχαιρετά τον Βαγγέλη Παπαθανασίου με ένα συγκλονιστικό βίντεο.

Η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου ταξίδεψε μέχρι και το διάστημα καθώς «έντυσε» την αποστολή του Juno της NASA προς τον Γανυμήδη και τον πλανήτη Δία.

Η NASA, δημοσίευσε, ένα timelapse βίντεο που συγκλονίζει.

Στο βιντεο της NASA, η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου μαγεύει με το ταξίδι του Juno πάνω από τον πλανήτη Δία και από ένα από τα μεγαλύτερα φεγγάρια του, τον Γανυμήδη.

Η ανάρτηση ξεκινά με το λατινικό «Ad astra Vangelis», ενώ στη συνέχεια αναφέρει: «Ο συνθέτης των ταινιών συνεισέφερε στις εξερευνήσεις της αποστολής Juno στον Δία, γράφοντας μουσική. Ακολουθήστε το διαστημόπλοιο της NASA Solar System Exploration γύρω από τον Δία, και τον δορυφόρο του Γανυμήδη, με τον ήχο ανεβασμένο».

Ad astra, Vangelis.



The film composer contributed scores to explorations by our #JunoMission to Jupiter. Here, ride along with the @NASASolarSystem spacecraft around Jupiter and moon Ganymede, with sound up.



Full playlist: https://t.co/bNyqzQGWRS pic.twitter.com/2QbjoKStko