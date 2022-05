Κόσμος

Ουκρανία - Αζοφστάλ: άμαχοι και τραυματίες έχουν απομακρυνθεί

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο διοικητής του τάγματος Αζοφ για την απομάκρυνση από το εργοστάσιο χαλυβουργίας.

O διοικητής του ουκρανικού τάγματος Αζόφ δήλωσε σε βίντεο που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα ότι οι άμαχοι και οι βαριά τραυματίες έχουν απομακρυνθεί από το εργοστάσιο χαλυβουργίας της Μαριούπολης Αζοφστάλ, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την τύχη των υπολοίπων μαχητών.

«Διαρκώς θέταμε με έμφαση τους τρεις πιο σημαντικούς όρους για μας, που είναι οι άμαχοι, οι τραυματίες και οι νεκροί» δήλωσε ο αντισυνταγματάρχης Ντενίς Προκοπένκο, διοικητής του τάγματος, στο βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

«Οι άμαχοι έχουν απομακρυνθεί. Οι βαριά τραυματίες έχουν λάβει την αναγκαία βοήθεια και έχουν απομακρυνθεί, για να ανταλλαγούν αργότερα και να σταλούν σε έδαφος που είναι υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας» δήλωσε ο Προκοπένκο.

Η Ουκρανία έδωσε εντολή την Δευτέρα στους υπερασπιστές της Μαριούπολης να παραδοθούν χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες από τότε για το θέμα αυτό που χαρακτηρίζεται ως προσπάθεια διάσωσης των μαχητών από το Αζοφστάλ, το τελευταίο οχυρό της ουκρανικής αντίστασης στο κατεστραμμένο λιμάνι.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού δήλωσε ότι σχεδόν 2.000 Ουκρανοί στρατιώτες στο Αζοφστάλ έχουν παραδοθεί μέχρι στιγμής. Οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν έχουν επιβεβαιώσει τον αριθμό αυτό και το πρακτορείο Reuters δεν είναι σε θέση να τον επαληθεύσει.

Η Βρετανία ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή ότι περίπου 1.700 μαχητές έχουν παραδοθεί και ένας άγνωστος αριθμός παραμένει εντός των εγκαταστάσεων της χαλυβουργίας.

Η πλήρης παράδοση των καταφυγίων και των σηράγγων του βομβαρδισμένου εργοστασίου ενδέχεται να δώσει τέλος στην πιο καταστροφική πολιορκία του πολέμου που άρχισε όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Ο Προκοπένκο δήλωσε ότι η διαδικασία της μεταφοράς των νεκρών από το Αζοφστάλ είναι ακόμη σε εξέλιξη.

«Ελπίζω ότι πολύ σύντομα, οι συγγενείς και η Ουκρανία θα είναι σε θέση να θάψουν τους νεκρούς τους στρατιώτες με τιμές», δήλωσε ο ίδιος.

Η Ρωσία χρειάζεται την Μαριούπολη, ένα από τα πλέον σημαντικά θαλάσσια λιμάνια για να ενισχύσει τον έλεγχο των εδαφών που έχει καταλάβει κατά μήκος των παραλίων, φτάνοντας μέχρι την δυτική πλευρά της προσαρτημένης Κριμαίας.

Η πόλη αυτή τη στιγμή έχει μετατραπεί σ’ ένα ερημικό αστικό τοπίο, κατεστραμμένη από τα πυρά πυροβολικού και τις οδομαχίες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι οι τελευταίοι μαχητές της Μαριούπολης --στρατιώτες του τακτικού στρατού και μέλη της Εθνικής Φρουράς στην οποία ανήκει το Τάγμα Αζόφ--, είναι εθνικοί ήρωες και ελπίζει ότι θα ανταλλαγούν με Ρώσους αιχμαλώτους.

Η Μόσχα αποκαλεί το Τάγμα Αζόφ, «Ναζί». Η μονάδα αυτή που δημιουργήθηκε το 2014 ως παραστρατιωτική οργάνωση για να πολεμήσει τους υποστηριζόμενους από την Ρωσία αυτονομιστές, αρνείται ότι τα μέλη της είναι φασίστες και η Ουκρανία λέει ότι έχει μεταρρυθμιστεί έκτοτε έχοντας αποβάλει τις εθνικιστικές της καταβολές.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι μαχητές του Αζοφστάλ θα αντιμετωπιστούν με βάση τους διεθνείς κανόνες. Μερικοί Ρώσοι βουλευτές ζήτησαν να δικαστούν ως εγκληματίες πολέμου και ένας είπε ότι θα πρέπει να καταδικαστούν σε θάνατο.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού ανακοίνωσε ότι έχει λάβει πρόσβαση για να καταγράψει εκατοντάδες από τους μαχητές που ήταν στο Αζοφστάλ, αλλά δεν μπορεί να προσδιορίσει πόσοι είναι.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ήταν νεκρός 10 ώρες στα Επείγοντα – “Θα ζούσε αν μετρούσαν το οξυγόνο του”

Λάρισα: Μωρό σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την βάπτιση του

Bullying: ξυλοδαρμός μαθήτριας στο σχολείο του 14χρονου που αυτοκτόνησε (βίντεο ντοκουμέντο)