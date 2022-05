Πολιτική

Τουρκικά μαχητικά έφτασαν στα 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζει την προκλητική της στάση η Άγκυρα.Έντονη αντίδραση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Η Άγκυρα συνεχίζει την προκλητική της συμπεριφορά με τουρκικά μαχητικά να πετούν κοντά στην Αλεξανδρούπολη, σε απόσταση μόλις 2,5 μιλίων.

Σχετικά με την πρωτοφανή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας από τουρκικά μαχητικά πλησίον της Αλεξανδρούπολης (20.05.2022), ανακοίνωση εξέδοσε το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την πρωτοφανή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας από δύο τουρκικά μαχητικά, τα οποία εισήλθαν παράνομα στον εθνικό εναέριο χώρο μας και προσέγγισαν την Αλεξανδρούπολη σε απόσταση μόλις 2,5 ναυτικών μιλίων.

Η ενέργεια αυτή αποτελεί σαφέστατη κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας.

Εντάσσεται στην προσπάθεια της Τουρκίας να προβάλει τον νεο-οθωμανικό αναθεωρητισμό της, καταπατώντας όλους τους θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου.

Η ενέργεια αυτή υπονομεύει την συνοχή και τις άμεσες προτεραιότητες του ΝΑΤΟ, αποτελώντας και σαφή απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αποτελεί βασικό κόμβο μεταφοράς δυνάμεων για την ενίσχυση των συμμάχων μας.

Με εντολή του Υπουργού Νίκου Δένδια, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγματοποίησε άμεσο και εντονότατο διάβημα διαμαρτυρίας στον εδώ Τούρκο Πρέσβη. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες για την ενημέρωση των συμμάχων και εταίρων μας, καθώς και ΕΕ, ΝΑΤΟ και ΟΗΕ."

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ήταν νεκρός 10 ώρες στα Επείγοντα – “Θα ζούσε αν μετρούσαν το οξυγόνο του”

Λάρισα: Μωρό σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την βάπτιση του

Bullying: ξυλοδαρμός μαθήτριας στο σχολείο του 14χρονου που αυτοκτόνησε (βίντεο ντοκουμέντο)