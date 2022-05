Υγεία - Περιβάλλον

Μαγιορκίνης στον ΑΝΤ1: Η Ευλογιά των πιθήκων δεν θα έχει τη δυναμική της Covid (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανέφερε ο Γκίκας Μγιορκίνης στον ΑΝΤ1 για το νέο ιό. Πώς μεταδίδεται

Ο καθηγητής Επιδημιολογίας, Γκίκας Μαγιορκίνης μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και το Νίκο Χατζηνικολάου για το νέο ιό που έχει κάνει την εμφάνισή του σε όλο τον κόσμο και έχει προκαλέσει αναστάτωση στηνν παγκόσμια ιατρική κοινότητα.

Την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση τόνισε ο καθηγητής Επιδημιολογίας σχετικά με την εξάπλωση της Ευλογιάς των πιθήκων, χωρίς όμως να επικρατεί πανικός "ο ιός δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα" ανέφερε ο ίδιος, εξηγώντας πως οι τρόποι μετάδοσης είναι "μέσω των υγρών και των εξανθημάτων που παρουσιάζονται" τονίζοντας πως ¨δεν είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα".

Σε ερώτηση που δέχθηκε για το αν θα δούμε να εξαπλώνεται ο ιός αυτός με ρυθμούς κορονοϊού ο καθηγητής ξεκαθάρισε πως "δεν θα έχει τη δυναμική της covid, δεν θα ζήσουμε αυτά που ζήσαμε τα τελευταία χρόνια με τον κορονοϊό".

Συνέχισε λέγοντας πως "δεν αποκλείουμε την ύπαρξη κρούσματος στην Ελλάδα, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διεγνωσμένο αλλά και ούτε κάποιο ύποπτο κρούσμα προς εξέταση"





Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από Μαγνησία: 171 εκατομμύρια για τη βιολογική κτηνοτροφία

Λάρισα: Μωρό σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την βάπτιση του

“Το Πρωινό”: καταγγελία φοιτητή για bullying από τους γονείς του… “επειδή είμαι gay” (βίντεο)