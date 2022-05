Πολιτική

Αιγαίο: Δεκάδες παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου από τουρκικά μαχητικά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε όλες τις περιπτώσεις τα τουρκικά μαχητικά αναχαιτίστηκαν από ελληνικά πολεμικά και η μια από τις αναχαιτίσεις εξελίχθηκε σε εμπλοκή.

Τέσσερα ζεύγη τουρκικών F-16, 1 τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV και 2 τουρκικά αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας CN-235 εισήλθαν σήμερα στο FIR Αθηνών χωρίς να καταθέσουν σχέδιο πτήσης.

Καταγράφηκαν 9 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών που εξελίχθηκαν σε 44 παραβιάσεις του εθνικού εναερίου χώρου (29 από τα CN-235, 3 από τα μαχητικά και 12 από το UAV) σε ολόκληρο το εύρος του αρχιπελάγους. Δυο τουρκικά αεροσκάφη έφεραν όπλα.

Σε όλες τις περιπτώσεις το σύνολο των τουρκικών αεροσκαφών αναγνωρίσθηκε και αναχαιτίσθηκε από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική, ενώ σε μία περίπτωση η διαδικασία της αναχαίτισης εξελίχθηκε σε εμπλοκή, όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ.

Το αποκορύφωμα της σημερινής τουρκικής προκλητικότητας ήταν το επεισόδιο στον Έβρο, όπου τουρκικά μαχητικά πέταξαν σε απόσταση 2,5 ναυτικών μιλίων από την Αλεξανδρούπολη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελένη Τοπαλούδη: Οι ποινές για τη δολοφονία και τον βιασμό της

Λάρισα: Μωρό σκοτώθηκε λίγες ημέρες πριν την βάπτιση του

Bullying: ξυλοδαρμός μαθήτριας στο σχολείο του 14χρονου που αυτοκτόνησε (βίντεο ντοκουμέντο)