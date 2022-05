Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι “απελευθέρωσε” το Αζοφστάλ

Τι συζήτησαν σε επικοινωνία τους ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν

Η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο του εργοστασίου χαλυβουργίας Azovstal, της Ουκρανίας, με το υπουργείο Άμυνας να κάνει λόγο για «πλήρη απελευθέρωση» της περιοχής.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα πως παραδόθηκαν οι τελευταίοι ουκρανοί μαχητές που παρέμεναν μέσα στο εργοστάσιο Αζοφστάλ της Μαριούπολης, ύστερα από εβδομάδες πολιορκίας.

«Η περιοχή του μεταλλουργικού εργοστασίου Αζοφστάλ έχει απελευθερωθεί στο σύνολό της» αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 531 ουκρανοί μαχητές παραδόθηκαν σήμερα και συνολικά 2.439 από τις 16 Μαΐου.

Η πλήρης εκκένωση των καταφυγίων και των υπόγειων σηράγγων του βομβαρδισμένου εργοστασίου σηματοδοτεί τον επίλογο της πιο καταστροφικής πολιορκίας αυτού του πολέμου, που ξεκίνησε με την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τρεις μήνες.

Η ουκρανική κυβέρνηση έδωσε τη Δευτέρα εντολή στους τελευταίους υπερασπιστές της Μαριούπολης να εγκαταλείψουν τη μάχη.

Ο υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού ενημέρωσε τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ότι το σύνολο της Μαριούπολης, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής όπου βρίσκεται η χαλυβουργία Αζοφστάλ, βρίσκεται πλέον υπό τον πλήρη έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων..

