Ανδρουλάκης: Θα διεκδικήσουμε τη διακυβέρνηση της χώρας με αυτόνομη πορεία

Με το σύνθημα «Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο, δυνατό», υποδέχτηκαν οι 5.000 σύνεδροι τον νέο Πρόεδρο του κόμματος.

Με ενθουσιώδη χειροκροτήματα και το σύνθημα "Το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο, δυνατό", υποδέχθηκαν οι 5000 σύνεδροι του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, τον Νίκο Ανδρουλάκη, πριν από λίγη ώρα στο γήπεδο του Τάε Κβο Ντο, ξεκινώντας το 3ο συνέδριο του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ χαιρέτησε τα ιστορικά στελέχη του, μεταξύ των οποίων οι Παρασκευάς Αυγερινός, Απόστολος Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που κάθισαν κοντά και συνομιλούσαν, οι βουλευτές και πρώην υπουργοί, ο Κώστας Λαλιώτης και πολλοί άλλοι, σηματοδοτώντας μετά από χρόνια την ενότητα και τη συσπείρωσή του κόμματος.

Ο ενθουσιασμός κλιμακώθηκε τη στιγμή που ο κ. Ανδρουλάκης άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο στη κενή θέση της πρώτης σειράς, αποτίοντας έτσι, φόρο τιμής στη αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, ενώ προβαλλόταν σύντομο βίντεο με χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από ομιλίες της τέως προέδρου του κόμματος.

Με την έγκριση του προεδρείου, με επικεφαλής τον Πέτρο Ευθυμίου, ανέβηκε στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης, αρχίζοντας την ομιλία του με τη διακήρυξη πως «πρόκειται για το συνέδριο της αναγέννησης της παράταξης και πρόθεσή του είναι να ενώσει τις κατακερματισμένες δυνάμεις του χώρου που θα διεκδικήσουν την διακυβέρνηση της χώρας από τη ΝΔ, η οποία δεν θα θυμίζει σε τίποτα τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, δεν άφησε κανένα περιθώριο κι ήταν απολύτως σαφής στην αυτόνομη στρατηγική και πορεία της παράταξης, υπογραμμίζοντας ότι αυτό «δεν σημαίνει πως είμαστε κομπάρσοι ή συμπλήρωμα που θα μας συρρικνώσει ξανά, στο όνομα της άσκησης μιας πολιτικής ξεπερασμένης από τα πράγματα. Αυτόνομη στρατηγική σημαίνει κυβέρνηση με σοσιαλδημοκρατικό κορμό, πρόγραμμα και αντίστοιχη στελέχωση. Αυτόνομη στρατηγική σημαίνει και αυτονομία από τα ισχυρά συμφέροντα κάθε είδους, που επιδιώκουν να αιχμαλωτίσουν την πολιτική».

Ο ίδιος, απέκρουσε την επιδίωξη της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ να εγκλωβίσουν στη τελική ευθεία προς τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στο δίλημμα «με ποιο μεγάλο κόμμα θα συμπράξει»: «Μας θέτουν ψευδοδιλλήματα, δήθεν για να μας φέρουν σε δύσκολη θέση. Κανένας από τους δύο δεν θέλει να μοιραστεί την εξουσία. Δεν θέλουν το ΠΑΣΟΚ, θέλουν τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ. Η εποχή της αφαίμαξης της δημοκρατικής παράταξης έχει κλείσει» είπε και τόνισε:

«Σεβόμαστε την ετυμηγορία του ελληνικού λαού, αλλά δεν θα στήσουμε κυβέρνηση στο παρασκήνιο, υπό την καθοδήγηση ισχυρών συμφερόντων. Ας το πάρουν χαμπάρι και η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ». Δήλωσε απολύτως πεπεισμένος ότι το βράδυ των εκλογών η παράταξη θα είναι στη πλευρά των νικητών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, υποστήριξε ότι δεν επιθυμεί βουτιά στο παρελθόν, αλλά άλμα προς το μέλλον. «Φιλοδοξούμε να είμαστε ένα χρήσιμο κόμμα, σε έναν σύγχρονο κόσμο, που έμαθε να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται, αγκαλιάζοντας τις αγωνίες των ευάλωτων Ελλήνων και τις ανησυχίες των δημιουργικών δυνάμεων της χώρας. Να μιλήσουμε με ευθύτητα για τα προβλήματα της νέας γενιάς και για το συνεχές των κρίσεων στο οποίο ζουν. Κρίσεις οικονομικές, υγειονομικές, γεωπολιτικές, ενεργειακές, και ξανά μετά από χρόνια πληθωριστικές. Γι' αυτό μιλώ για μια νέα σχέση εμπιστοσύνης. Μια σχέση που θα βασίζεται στην ειλικρίνεια, την ενότητα λόγων και έργων, στον ρεαλισμό. Αλλά και σε ένα νέο πολιτικό ήθος. Ο λαός κουράστηκε από τα ψεύτικα 'ωραία' λόγια, το πελατειακό κράτος, την αναξιοκρατία, την αδιαφάνεια και τη διαφθορά. Εμείς δίνουμε και θα δίνουμε τη μάχη του συγκεκριμένου. Τη μάχη του εφικτού, με όραμα, ευαισθησία και σχέδιο», σημείωσε.

Σχετικά με τις προκλήσεις για την Ευρώπη, που διαμορφώνει η ρωσική εισβολή και ο πόλεμος στη Ουκρανία, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι «δεν έχει μέλλον μια Ένωση όπου το μεγαλύτερο μέρος της ασφάλειάς της βρίσκεται στα χέρια των Αμερικανών, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγικής της βάσης στα χέρια των Κινέζων και η ενεργειακή της εξάρτηση στα χέρια των Ρώσων. Δεν είναι αυτό το όραμα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Υπηρετούμε ένα άλλο σχέδιο για την ασφάλεια, την πρόοδο και τη δικαιοσύνη των ευρωπαϊκών λαών. Μία Ευρώπη που δεν είναι απλώς ένα μεγάλο ταμείο. Μια Ευρώπη αυτοδύναμη. Με κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για τη σύγκλιση μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Τα ευρωομόλογα για τη χρηματοδότηση κοινών εργαλείων ανάπτυξης, όπως είναι το Ταμείο Ανάκαμψης. Μία Ευρώπη που προστατεύει την παραγωγική της βάση από τον αθέμιτο ανταγωνισμό. Που παίρνει μέτρα κατά των φορολογικών παραδείσων. Μια Ευρώπη που προωθεί την ενεργειακή διασυνδεσιμότητα, ώστε όλες οι χώρες να μπορούν να επωφεληθούν από την ενεργειακή ένωση και διασφαλίζει ότι η πράσινη μετάβαση θα γίνει με έναν κοινωνικά δίκαιο τρόπο».

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Ανδρουλάκης στη Τουρκία, καλώντας για άλλη μια φορά τις χώρες της Ευρώπης να μην εξοπλίζουν μία χώρα διεθνή ταραξία: «Δεν σέβεται τις αρχές καλής γειτονίας και τις διεθνείς συνθήκες στη Μεσόγειο και καταπατά συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της. Αυτό για μένα είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, γι' αυτό αγωνίζομαι. Και η παράταξή μας, στις μεγάλες εξελίξεις του μέλλοντος, πρέπει να είναι πρωτοπόρα στη νέα σκέψη, στη νέα κουλτούρα, στη νέα αντίληψη για τις μεγάλες αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να αξιοποιήσουμε δυναμικά τα γεγονότα. Αν προχωρήσει η αμυντική ένωση της Ευρώπης, αν αποκτήσουμε κοινούς εξοπλισμούς, αν γίνει ο ευρωστρατός, αν έχουμε ενιαία εξωτερική πολιτική, ο ελληνικός λαός θα πληρώνει λιγότερα χρήματα σε εξοπλισμούς, θα αποκτήσει συμπαραγωγές, θα είμαστε, όχι μόνο μία χώρα-καταναλωτής, αλλά και μία χώρα-παραγωγός», είπε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, εξήγησε επίσης πώς αντιλαμβάνεται τη σύγχρονη σοσιαλδημοκρατία, καθώς υποστήριξε ότι «τα μεγάλα προβλήματα του καιρού μας, όπως η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ή η αντιμετώπιση της πανδημίας με την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, υποχρέωσαν τους πολίτες να στρέψουν το βλέμμα τους στο κράτος και να απευθύνουν τα αιτήματά τους στους δημόσιους θεσμούς. Όλοι αντιλήφθηκαν επίσης ότι υπάρχουν δημόσια αγαθά - η υγεία για παράδειγμα - που δεν πρέπει αν αφεθούν έρμαια στα καπρίτσια της ελεύθερης αγοράς και στην κερδοσκοπική βουλιμία του ιδιωτικού κεφαλαίου. Γι' αυτό η σοσιαλδημοκρατία γίνεται ξανά επίκαιρη. Η σοσιαλδημοκρατία αγωνίζεται για την αναγέννηση της δημοκρατίας και των ατομικών δικαιωμάτων. Δεν αποδέχεται τη διαχειριστική αντίληψη της πολιτικής, που τείνει σήμερα να γίνει κυρίαρχη. Οι κοινωνίες δεν πρέπει να διοικούνται σαν να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και οι πολιτικοί δεν είναι απλοί μάνατζερ, παρόλο που χρειάζεται να διαθέτουν και ειδικές γνώσεις και διαχειριστικές ικανότητες. Εμείς πιστεύουμε αντίθετα, ότι στη δημόσια ζωή, οι ηθικές αξίες - επαναλαμβάνω, οι ηθικές αξίες και όχι η ηθικολογία - πρέπει να έχουν υψηλή θέση και επομένως να μετρούν στην πολιτική.

Παράλληλα, η υπεράσπιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, εμπνέει τον αγώνα μας για τα δικαιώματα των εργαζομένων, των γυναικών, των παιδιών, των προσφύγων, των μεταναστών, των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, όλων όσων δοκιμάζονται και υποφέρουν από τις πολλαπλές κρίσεις που βιώνει η κοινωνία».

Εκτενής ήταν η αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στους προγραμματικούς άξονες του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ: Έθεσε ως εθνική προτεραιότητα, πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης και άλλα ευρωπαϊκά ταμεία, να αξιοποιηθούν για στοχευμένα έργα που θα ενισχύουν την ανθεκτικότητα της κοινωνίας, με επενδύσεις στην υγεία και την παιδεία.

«Είμαστε περήφανοι που πρώτοι θέσαμε στον δημόσιο διάλογο το ζήτημα μιας ολοκληρωμένης δημόσιας πολιτικής για τη στέγαση των νέων ανθρώπων, και της πρόσβασης σε αξιοπρεπή και προσιτή κατοικία, μέσω της δημιουργίας ενός δημοσίου αποθέματος κατοικιών, τα οποία θα διατίθενται προς ενοικίαση, με κοινωνικά κριτήρια, αξιοποιώντας πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως κάνει η Πορτογαλία, που έχει εντάξει 26.000 κατοικίες, η Ισπανία 20.000 και 10.000 η Ιταλία. Να μπορούν οι νέοι άνθρωποι να ξεκινήσουν τη ζωή τους στο δικό τους σπίτι, χωρίς να χρειάζεται να δώσουν πάνω από το 50% του εισοδήματός τους, όπως συμβαίνει για πάνω από το 60% των συμπολιτών μας που νοικιάζουν το σπίτι στο οποίο μένουν. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια με ημίμετρα. Οι υπουργοί της, τους πρώτους μήνες της κρίσης διατείνονταν ότι ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος και πρόσκαιρος. Πράγματι, όλες οι κρίσεις έρχονται απ έξω. Αλλά η διαχείριση και οι επιπτώσεις της είναι εθνικές», επεσήμανε - και επανέλαβε τις προτάσεις που έχει καταθέσει για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

