Έλον Μασκ: Αεροσυνοδός τον κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση

Τι απάντησε μέσω twitter ο δισεκατομμυριούχος

Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ κατέφυγε χθες, Πέμπτη, στο Twitter για να καταγγείλει ως «παντελώς αναληθείς» ισχυρισμούς σε δημοσίευμα ότι το 2016 παρενόχλησε σεξουαλικά μια αεροσυνοδό σε ιδιωτικό τζετ.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Business Insider είχε αναφέρει νωρίτερα χθες ότι η εταιρεία SpaceX του Μασκ πλήρωσε 250.000 δολάρια το 2018 για να διευθετήσει μια κατηγορία για σεξουαλική παρενόχληση από μια αεροσυνοδό ιδιωτικού αεριωθουμένου, η οποία δεν κατονομάζεται και είχε κατηγορήσει τον Μασκ ότι, ενώ του έκανε μασάζ σε μια ιδιωτική πτήση προς το Λονδίνο, εκείνος της έδειξε τα γεννητικά του όργανα, άγγιξε τους μηρούς της χωρίς τη συναίνεσή της και της ζήτησε να κάνει μια σεξουαλική πράξη.

Το άρθρο επικαλούνταν ένα μη κατονομαζόμενο πρόσωπο που δήλωσε πως είναι φίλη της αεροσυνοδού. Η φίλη αυτή είχε προβεί σε μια δήλωση στο πλαίσιο του ιδιωτικού διακανονισμού του θέματος, σύμφωνα με το άρθρο.

«Προκαλώ αυτή την ψεύτρα που ισχυρίζεται ότι η φίλη της με είδε 'εκτεθειμένο' - περίγραψε μόνο ένα πράγμα, οτιδήποτε (ουλές, τατουάζ,...) που να μην είναι γνωστό στο κοινό. Δεν θα μπορέσει να το κάνει, επειδή δεν συνέβη ποτέ», έγραψε ο Μασκ στο Twitter.

Το Ρόιτερς σημειώνει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει το δημοσίευμα του Business Insider. Ο Μασκ και η SpaceX δεν απάντησαν σε αιτήματα του Ρόιτερς για σχολιασμό του θέματος του Business Insider ή των μηνυμάτων του Μασκ στο Twitter.

Η φίλη της αεροσυνοδού είπε επίσης στο Business Insider ότι ο Μασκ προσφέρθηκε να αγοράσει στη φίλη της ένα άλογο, αν «έκανε περισσότερα» από ένα μασάζ στη διάρκεια της πτήσης.

Η αεροσυνοδός θεωρεί πως η άρνησή της να δεχθεί την πρόταση του Μασκ έβλαψε τις πιθανότητές της να εργασθεί στην SpaceX και την έκανε να προσλάβει το 2018 ένα δικηγόρο, σύμφωνα με το Business Insider.

Η εταιρεία προχώρησε σε εξωδικαστικό διακανονισμό που περιέλαβε μια συμφωνία αποσιώπησης η οποία εμπόδισε την αεροσυνοδό να μιλήσει γι' αυτή, σύμφωνα με τον Business Insider. Ο ειδησογραφικός ιστότοπος δεν κατονόμασε τη φίλη της αεροσυνοδού.

Ο Μασκ, ο οποίος είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της Tesla Inc και προσπαθεί να αγοράσει την Twitter Inc, δήλωσε προχθές, Τετάρτη, πως θα ψηφίσει τους Ρεπουμπλικάνους αντί των Δημοκρατικών και προέβλεψε ότι θα ακολουθήσει «μια εκστρατεία σε βάρος μου με βρώμικα κόλπα».

Στο άρθρο στον Business Insider, ο Μασκ φέρεται να δήλωσε πως η ιστορία της αεροσυνοδού είναι «πλήγμα (σε βάρος του) με πολιτικά κίνητρα» και πως «υπάρχουν πολλά περισσότερα σ' αυτή την ιστορία».

The attacks against me should be viewed through a political lens – this is their standard (despicable) playbook – but nothing will deter me from fighting for a good future and your right to free speech