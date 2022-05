Υγεία - Περιβάλλον

Ευλογιά των πιθήκων: Παγκόσμια ανησυχία ενόψει καλοκαιριού

Οι λόγοι που προβληματίζουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Τι επισημαίνουν οι επιστήμονες για τις στενές επαφές και τη σεξουαλική δραστηριότητα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συγκάλεσε συνάντηση για να συζητηθεί η ευλογιά των πιθήκων, δήλωσε ένας εκπρόσωπος του Οργανισμού με e-mail στο Reuters, λέγοντας ότι η συνάντηση ήταν μια από τις πολλές που πραγματοποιούνται καθημερινά.

Η συνάντηση είναι των μελών της Στρατηγικής και Τεχνικής Συμβουλευτικής Ομάδα για Μολυσματικούς Κινδύνους με Πιθανότητα Πανδημίας και Επιδημίας (STAG-IH), επιβεβαίωσε.

Ο περιφερειακός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, Χανς Κλούγκε, δήλωσε παράλληλα πως ανησυχεί ότι η εξάπλωση της ευλογιάς των πιθήκων θα μπορούσε να επιταχυνθεί στη Γηραιά Ήπειρο καθώς οι άνθρωποι συγκεντρώνονται για πάρτι και φεστιβάλ μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες.

«Καθώς μπαίνουμε στη θερινή περίοδο στην ευρωπαϊκή περιοχή, με μαζικές συγκεντρώσεις, φεστιβάλ και πάρτι, ανησυχώ ότι η μετάδοση θα μπορούσε να επιταχυνθεί, καθώς τα κρούσματα που ανιχνεύονται αυτήν τη στιγμή είναι μεταξύ εκείνων που εμπλέκονται σε σεξουαλική δραστηριότητα και τα συμπτώματα είναι άγνωστα σε πολλούς», τόνισε ο Κλούγκε.

Περισσότερα από 100 κρούσματα της ιογενούς λοίμωξης, η οποία εξαπλώνεται μέσω στενής επαφής και είναι συνήθως ήπιας μορφής, έχουν πρόσφατα αναφερθεί εκτός των χωρών της Αφρικής όπου είναι ενδημική.

Σήμερα πολλά ύποπτα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων εντοπίστηκαν και στην Ολλανδία, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANP, επικαλούμενο την κυβερνητική υπηρεσία υγείας.

Κρούσματα έχουν αναφέρει μεταξύ άλλων η Βρετανία, Ισπανία, η Γαλλία, η Αυστραλία και ο Καναδάς.

