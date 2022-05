Αθλητικά

ΕΠΟ - Μεταγραφές: αλλαγές στις ημερομηνίες για μετακινήσεις παικτών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες παρατάσεις και μεταβολές στην μεταγραφική περίοδο αποφασίστηκαν στην συνεδρίαση της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.

Σε αλλαγή του χρονικού ορίου της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου προχώρησε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ανακοινώνοντας πως το «παράθυρο» των μεταγραφών από 31 Αυγούστου, θα παραταθεί την εφετινή σεζόν έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2022. Παράλληλα, η μεταγραφική περίοδος για τους «ελεύθερους» ποδοσφαιριστές πήρε αντίστοιχη παράταση και θα έχει διαρκεια έως την 30ή Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΕΠΟ κατά την τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής:

Όρισε ως ημερομηνία έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου την 01.07.2022 και ως ημερομηνία λήξης αυτής την 30.06.2023.

Οι μετεγγραφικές περίοδοι ορίστηκαν ως εξής:

Για τα επαγγελματικά σωματεία (ΠΑΕ):

Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.07.2022 έως και 15.09.2022

Θερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 16.09.2022 έως και 30.09.2022

Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.01.2023 έως και 31.01.2023

Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.02.2023 έως και 17.02.2023

Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 01.07.2022 έως και 30.06.2023 οι τροποποιήσεις συμβολαίων επαγγελματιών που ανήκουν ήδη στη δύναμη μίας ΠΑΕ

Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 01.07.2022 έως και 30.06.2023, οι αλλαγές ιδιότητας (από ερασιτέχνες σε επαγγελματίες) σε όσους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές ανήκουν ήδη στη δύναμη μίας ΠΑΕ

Για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη του ιδρυτικού σωματείου μίας ΠΑΕ απαιτείται η διενέργεια μετεγγραφής ώστε να ενταχθεί στη δύναμη της ΠΑΕ και αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των ανωτέρω περιόδων εγγραφών/μετεγγραφών που αφορά τα επαγγελματικά σωματεία

που ανήκουν στη δύναμη του ιδρυτικού σωματείου μίας ΠΑΕ απαιτείται η διενέργεια μετεγγραφής ώστε να ενταχθεί στη δύναμη της ΠΑΕ και αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των ανωτέρω περιόδων εγγραφών/μετεγγραφών που αφορά τα επαγγελματικά σωματεία Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 έως και 30.06.2023

Πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 01.07.2022 έως 31.07.2022

Επανεκδόσεις ΔΑΙ επαγγελματιών και ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που ήδη ανήκουν στην δύναμη ΠΑΕ ανοικτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 έως και 30.06.2023

Για τα ερασιτεχνικά σωματεία ΕΠΣ (ανδρικά και γυναικεία):

Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.08.2022 έως και 31.10.2022

Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 01.01.2022 έως και 31.01.2023

Θερινές επανεγγραφές από 01.08.2022 έως και 31.10.2022

Χειμερινές επανεγγραφές από 01.01.2023 έως και 31.01.2023

Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (πρώην υποσχετικές) από 01.08.2022 έως και 31.10.2021

Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (πρώην υποσχετικές) από 01.01.2023 έως και 31.01.2023

Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 έως και 30.06.2023

Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 01.08.2022 έως και 31.10.2022

Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών από 01.01.2023 έως και 31.01.2023

Ατομικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2022 έως και 30.06.2023

Ομαδικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 01.07.2022 έως και 30.06.2023

Επανεκδόσεις ΔΑΙ ποδοσφαιριστών που ήδη ανήκουν στην δύναμη ενός ερασιτεχνικού σωματείου ανοικτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 01.07.2022 έως και 30.06.2023.