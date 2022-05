Πολιτική

Τουρκία για Αλεξανδρούπολη: η παραβίαση του εναέριου χώρου ήταν “απάντηση” στην Ελλάδα

Για ελληνικές προκλήσεις που πρέπει να σταματήσουν κάνει λόγο το τουρκικό ΥΠΕΞ, σχετικά με την πτήση των τουρκικών μαχητικών και την έντονη αντίδραση της Αθήνας.

Την Ελλάδα κατηγορεί το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για παραβιάσεις του τουρκικού εναέριου χώρου και χαρακτηρίζει αβάσιμους τους ισχυρισμούς, όπως αναφέρει, του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών κατά της Τουρκίας, με αφορμή την πρωτοφανή πτήση τουρκικών μαχητικών σε απόσταση 2,5 ναυτικών μιλίων από την Αλεξανδρούπολη.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, το τουρκικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει ότι η Ελλάδα παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο και η Τουρκία «απάντησε».

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, Τανζού Μπιλγκίτς, αναφέρει σε δήλωση του ότι «αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας παραβίασαν τον εναέριο χώρο μας στα δυτικά της Ίμβρου στις 16 Μαΐου 2022 και στα δυτικά της περιοχής Enez στις 17 Μαΐου 2022. Η Πολεμική μας Αεροπορία έδωσε την απαραίτητη απάντηση σε αυτές τις προκλητικές παραβιάσεις στις 18 Μαΐου 2022, σύμφωνα με τους κανόνες αμοιβαιότητας και εμπλοκής».

«Η Ελλάδα προσπαθεί για άλλη μια φορά να δημιουργήσει μια αντίληψη της διεθνούς κοινής γνώμης εναντίον της χώρας μας χρησιμοποιώντας την ένταση που ξεκίνησε με τις δικές της προκλητικές ενέργειες», σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ.

Ακόμη, υποστηρίζει πως «στο πλαίσιο αυτό, απορρίπτουμε παντελώς τους αβάσιμους ισχυρισμούς και κατηγορίες που διατυπώθηκαν κατά της χώρας μας από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με την ανακοίνωσή του στις 20 Μαΐου και καταδικάζουμε σθεναρά τις ελληνικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου μας. Για να μην ξανασυμβούν τέτοια επεισόδια, η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει τις προκλητικές της ενέργειες στο Αιγαίο και να προσεγγίσει σοβαρά τη διαδικασία των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τόσο διμερώς όσο και εντός του ΝΑΤΟ, που εδώ και ένα χρόνο αποφεύγει να συμμετέχει στις συναντήσεις του».

