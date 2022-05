Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - UNESCO: νέα σύσταση για την επιστροφή τους

Τι αποφασίστηκε στην διάρκεια της συνεδρίασης της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO. Τι αναφέρεται για τον διάλογο που αναμένεται να αρχίσει μεταξύ Ελλάδας – Βρετανίας.

Κατά τις εργασίες της 23ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσης, συζητήθηκε το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε Σύσταση, στο κείμενο της οποίας μεταξύ άλλων «αναγνωρίζει τη σημασία της έναρξης διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, σε επίπεδο υπουργών Πολιτισμού, στο αμέσως προσεχές διάστημα».

Ακολουθεί όλη η ανακοίνωση της Παρασκευής από το Υπ. Πολιτισμού:

«Ολοκληρώθηκαν απόψε οι εργασίες της 23ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Επιτροπής της ΟΥΝΕΣΚΟ για την Επιστροφή των Πολιτιστικών Αγαθών στις Χώρες Προέλευσης, στην οποία συζητήθηκε το αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε αναλυτικά και τεκμηριωμένα τις θέσεις της χώρας μας για το ζήτημα των Γλυπτών. Η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών μελών υποστήριξε δυναμικά το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας και τόνισε εμφατικά τη σημασία της Απόφασης της Διακυβερνητικής Επιτροπής (Σεπτέμβριος 2021), η οποία αναγνωρίζει τον διακυβερνητικό χαρακτήρα της διαφοράς ζητώντας την τήρησή της.

Η Διακυβερνητική Επιτροπή υιοθέτησε Σύσταση, στο κείμενο της οποίας μεταξύ άλλων:

Παραπέμπει στις προηγούμενες Συστάσεις και τις Αποφάσεις της

Εκφράζει τη βαθιά της ανησυχία για το γεγονός ότι η επίλυση του θέματος παραμένει σε εκκρεμότητα για μεγάλο διάστημα

Αναφέρεται στην πρόσφατη διμερή συνάντηση των Πρωθυπουργών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, κατά την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε στον ομόλογό του το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα

Αναγνωρίζει τη σημασία της έναρξης διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, σε επίπεδο Υπουργών Πολιτισμού, στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Καλεί τις δύο πλευρές να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους για την επίλυση της διαφοράς λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές, πολιτιστικές, νομικές και ηθικές διαστάσεις του θέματος.

Πολύ σημαντική και με ιδιαίτερο συμβολισμό ήταν η ανακοίνωση εκ μέρους της Ελληνικής Αντιπροσωπείας για την μόνιμη επιστροφή στην Αθήνα και του θραύσματος Fagan από το Παλέρμο της Σικελίας και η επανένωσή του με την ζωφόρο του Παρθενώνα στο Μουσείο της Ακρόπολης, η οποία έγινε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό από το σύνολο των κρατών - μελών της Διακυβερνητικής Επιτροπής.

Όπως δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη, «Η Ελλάδα χαιρετίζει τη Σύσταση της 23ης Διακυβερνητικής Επιτροπής της ΟΥΝΕΣΚΟ και είναι έτοιμη να προσέλθει σε έναν έντιμο και καλόπιστο διάλογο με το Ηνωμένο Βασίλειο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιστορικές, πολιτιστικές, νομικές και ηθικές διαστάσεις του ζητήματος. Η Συμφωνία της Ελλάδας και της Σικελίας για την μόνιμη επιστροφή του θραύσματος Fagan στην Αθήνα, η οποία συνέπεσε με την τελευταία ημέρα των εργασιών της Διακυβερνητικής Επιτροπής, αποδεικνύει ότι υπάρχουν λύσεις ακόμη και σε πολύ δύσκολα θέματα. Η αποδοχή της ανακοίνωσης της Συμφωνίας από το σύνολο των κρατών - μελών αποδεικνύει ότι αποτελεί ήδη καλή πρακτική. Ευχαριστώ τα κράτη - μέλη για την στήριξή τους στο ελληνικό αίτημα. Ευχαριστώ την ελληνική αντιπροσωπεία για την προσήλωση στον εθνικό μας στόχο. Εφαρμόζουμε την στρατηγική μας με συνέπεια, ηπιότητα και πολλή δουλειά».

Στην Ελληνική Αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Πολιτισμού του ΥΠΠΟΑ, Γιώργος Διδασκάλου, η μόνιμη αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΟΥΝΕΣΚΟ, πρέσβυς Μαρία Διαμαντοπούλου, ο γενικός διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης καθ. Νικόλαος Σταμπολίδης, η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του ΥΠΠΟΑ, Βασιλική Παπαγεωργίου και η νομική σύμβουλος Α του ΥΠΕΞ, Άρτεμις Παπαθανασίου».

