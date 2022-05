Πολιτική

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Σημίτης: απάντηση με νέο λόγο και όραμα στις προκλήσεις της εποχής

Χειροκροτήθηκε θερμά ο πρώην Πρωθυπουργός από τους χιλιάδες συνέδρους. Τι είπε για την Σοσιαλδημοκρατία, την κατάσταση στην Ελλάδα και την πορεία που πρέπει να διαγράψει το Κίνημα.

Καταχειροκροτούμενος από τους σχεδόν 5000 συνέδρους ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, ανέβηκε στο βήμα του 3ου Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Απευθυνόμενος σ΄όλο το εύρος της προοδευτικής παράταξης ο πρώην πρωθυπουργός προσδιόρισε στον χαιρετισμό του τις μεγάλες σύγχρονες προκλήσεις και τις ανάλογες προγραμματικές απαντήσεις που οφείλει να προτείνει στη κοινωνία ένα κόμμα της σύγχρονης Σοσιαλδημοκρατίας.

«Το ζητούμενο είναι, η προοδευτική παράταξη να παρουσιάζει μια συνολική και ολοκληρωμένη άποψη για την κοινωνία που επιδιώκει, στην οποία θα εντάσσονται και οι επιμέρους στόχοι της, να έχει γι' αυτό μια επεξεργασμένη αντίληψη για το ποιες μεταρρυθμίσεις επαγγέλλεται», υπογράμμισε ο κ. Σημίτης και υποστήριξε πως «ένα προοδευτικό κόμμα οφείλει να προσφέρει ερμηνείες για τις δυναμικές που διέπουν την εξέλιξη, να προσδιορίσει με ποιες πραγματικότητες θα συγκρουστεί, να μιλήσει με την γλώσσα της εποχής σ' ένα ακροατήριο που ζητά να καταλάβει ποιες λύσεις προσφέρονται. Ο λόγος του πρέπει να είναι σύγχρονος»

Περιέγραψε καθαρά το πλαίσιο των δράσεων στις οποίες πρέπει να κινηθεί το ΠΑΣΟΚ- Κίνημα Αλλαγής ως ένα αριστερό κόμμα με σοσιαλδημοκρατικές αρχές.

«Οφείλει να διαμορφώνει απόψεις για την εκμετάλλευση, την αλλοτρίωση, το δημόσιο, το ιδιωτικό, τον ανθρωπισμό, την ελευθερία, την ισότητα, την κοινωνική δικαιοσύνη στην νέα εποχή? να προσθέσει, στις γνωστές αξίες και ιδέες, νέες που εκφράζουν καλύτερα την πραγματικότητα του καινούργιου κόσμου? να εντοπίσει τους νέους μηχανισμούς ανισότητας που καλείται να καταπολεμήσει, αλλά και να υποδείξει τους νέους τρόπους κατάκτησης της κοινωνικής συνοχής και δημιουργίας μιας πιο δίκαιης και ελεύθερης κοινωνίας? να λαμβάνει υπ' όψη του τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, των τεχνολογικών εξελίξεων που δημιουργούν ένα νέο περιβάλλον και την επείγουσα ανάγκη για έρευνα ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι νέες εξελίξεις», είπε ο κ. Σημίτης .

Επεσήμανε παράλληλα πως κεντρική υποχρέωση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είναι «να αποκτήσει μια δημιουργική δυναμική, να καθορίσει και πάλι αποφασιστικά την πορεία για περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη, να εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να γνωρίσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στα προβλήματα της συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση» και προσέθεσε πως την στιγμή αυτή της νέας αρχής «η επιτυχία απαιτεί συστηματική εργασία για την κατανόηση των προβλημάτων και την επεξεργασία λύσεων».

Υπέδειξε ακόμη να μην δελεάζεται μόνο από την πολιτική αντιπαράθεση και τον τρόπο με τον οποίο θα εκθέτει τους πολιτικούς αντιπάλους , πράγμα σύνηθες στη πολιτική αλλά και πως θα δημιουργήσει μια εικόνα γνώσεων και επιδιώξεων. «Η σημερινή αρχή θα πρέπει να αντιμετωπίσει βέβαια και το θέμα της καλύτερης οργάνωσης και της κοινής δράσης. Θα πρέπει όμως να επιδιώξει επίσης το δυσκολότερο θέμα, την επεξεργασία ενός πειστικού προγράμματος δράσης για την επίτευξη μιας δικαιότερης κοινωνίας», σημείωσε .

Ο πρώην πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι χρειάζεται να αντιμετωπίζονται τα κοινωνικά φαινόμενα ως στοιχεία ενός συστήματος, το οποίο είναι ο κύριος στόχος κάθε μεταρρυθμιστικής παρέμβασης.

«Να παρεμβαίνει σε ό,τι πρέπει να μεταβληθεί? να θέτει διαρκώς ερωτήματα? αλλά και να δεσμεύεται από μια θεώρηση απαλλαγμένη από ψευδαισθήσεις και προκαταλήψεις. Η κοινωνική αλλαγή είναι δυνατή, αλλά δεν σημαίνει πραγμάτωση μιας άλλης, οραματικής κοινωνίας», σημείωσε χωρίς να παραγνωρίζει την ανάγκη να είναι κόμμα δράσης, να επεμβαίνει με το λόγο του αλλά και με τη κινητοποίηση του στην πληροφόρηση της κοινωνίας, στην κινητοποίηση για την πραγματοποίηση κοινωνικών μεταρρυθμίσεων, αποφεύγοντας να αντιδρά με γενικές αρχές, ασαφείς λύσεις, δεκάλογο κατευθύνσεων είναι, για τους πολίτες, πολιτικολογίες που δεν τους ενδιαφέρουν.

«Το έργο που αναλαμβάνεται σήμερα είναι δύσκολο αλλά και απαραίτητο για την πρόοδο της χώρας. Θα πρέπει να ανταποκριθούμε», κατέληξε χειροκροτούμενος ο Κώστας Σημίτης.

