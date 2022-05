Παράξενα

Λαμία: Αλεπού “κόβει” βόλτες σε πλατεία (βίντεο)

Η αλεπού βγήκε για να φάει τα... αγαπημένα της μούρα στον Άγιο Λουκά!



Παρασκευή βράδυ και όλοι δικαιούνται μια βόλτα για… φαγητό

Έτσι και η «πρωταγωνίστρια» του βίντεο, μια αλεπού, βγήκε για να φάει τα αγαπημένα της μούρα στον Άγιο Λουκά, στην Λαμία!

Μπροστά από το παλιό εκκλησάκι περαστικός κατέγραψε με το κινητό του την αλεπού και αυτή δεν έδειξε να ενοχλείται από τα "φώτα της δημοσιότητας".

