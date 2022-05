Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιάννης Γκόβαρης

Έφυγε από την ζωή ο σπουδαίος παραδοσιακός τραγουδιστής.



Έφυγε από την ζωή ο Σαρακατσάνος τραγουδιστής από τα Φάρσαλα Γιάννης Γκόβαρης σε ηλικία 63 ετών.

Ήταν σπουδαίος παραδοσιακός τραγουδιστής ο οποίος θα αφήσει πίσω του πλούσια παρακαταθήκη στο δημοτικό τραγούδι.

Η κηδεία του θα γίνει σήμερα στις 4 μ.μ στον Ιερό Ναό Προφ. Ηλία στο Καστράκι Φαρσάλων.

Πηγή: ifarsala.gr

