“Πρωινοί Τύποι” - Πισπιρίγκου: ο φόβος για δηλητηρίαση στην φυλακή και η απάντηση της Τσάκωνα

Τι ζήτησε η 33χρονη. Οι “δήθεν συνομιλίες” για τον θάνατο της Μαλένας. Οι καταθέσεις των ιατροδικαστών, το φιαλίδιο με αίμα και η απάντηση του Γρηγόρη Λέων στον τεχνικό σύμβολο της Ρούλας Πισπιρίγκου για την κεταμίνη.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1, επικαλούμενη πληροφορίες από πηγές στις Φυλακές Κορυδαλλού και από το περιβάλλον της προφυλακισμένης ως παιδοκτόνου, «η Ρούλα Πισπιρίγκου δεν τρώει τα φαγητά από τη κουζίνα των φυλακών,παρά μόνο όταν έχει κρέας. Ζυμαρικά, όσπρια ή λαδερά φαγητά δεν τα αγγίζει. Κάποιες φορές οι φυλακισμένοι παραγγέλνουν φαγητά απ’ έξω. Η Ρούλα Πισπιρίγκου όμως το αποφεύγει καθώς φοβάται, όπως λέει, να μην την δηλητηριάσουν…».

«Το μόνο που θέλει να τρώει είναι κρέας… Έχει αδυνατίσει πολύ. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, η πρώτη φράση που είπε στους δικούς της, στο επισκεπτήριο της Παρασκευής, είναι “Δείτε πως έγινα. Δεν μου κάνουν τα ρούχα μου… κολυμπάω εδώ μέσα”, δείχνοντας τα ρούχα της και υποστηρίζοντας ότι έχει αδυνατίσει παρά πολύ. “Έχω χάσει πολλά κιλά, δεν μπορώ άλλο εδώ μέσα”, είπε στην μητέρα της κ την αδερφή της, οι οποίες τις πήγαν τρεις τσάντες με όσα ζήτησε, δηλαδή “πολλά φαγητά και ρούχα”», σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Τσάκωνα: η Πισπιρίγκου μιλούσε με τις γραμματείς και λέει ότι μιλούσε μαζί μου

Σύμφωνα με πληροφορίες από ανθρώπους του περιβάλλοντος της ιατροδικαστού Χριστίνας Τσάκωνα, «η Ρούλα Πισπιρίγκου ζητούσε τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης της Μαλένας, τα οποία βγήκαν τον Ιούλιο του 2019. Τότε μόνο τηλεφωνούσε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία, για να ενημερωθεί για την έκθεση της Μαλένας. Δεν μίλησε ποτέ με την κ. Τσάκωνα το 2019 και αυτό μπορεί να αποδειχθεί από τις κλήσεις των κινητών τηλεφώνων».

«Αυτό που η ίδια αναφέρει ότι μιλούσε μαζί της, εννοεί πως έπαιρνε στην Υπηρεσία και μιλούσε με τις γραμματείς. Οι ιατροδικαστές, αν δεν βγάλουν πόρισμα, δεν μιλάνε με κανέναν στο τηλέφωνο. Λίγο καιρό μετά, κατά το τέλος Φεβρουαρίου, όταν δημοσιεύτηκαν οι φωτογραφίες με τις εκδορές στο πρόσωπο της Μαλένας, κάλεσε στο κινητό της ιατροδικαστού Χριστίνας Τσάκωνα, μέσω του τότε δικηγόρου της, Απόστολου Λύτρα, και μίλησε μαζί της για ελάχιστα λεπτά. Δεν μίλησε μαζί της για τίποτε άλλο, παρά την προσπάθεια να ανοίξει διάλογο», όπως τονίζεται.

Στην εκπομπή μίλησαν δικηγόροι, συνδικαλιστές αστυνομικοί, δημοσιογράφοι και ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει σε όσα υποστηρίζει ο τεχνικός σύμβουλος της Ρούλας Πισπιρίγκου, ο οποίος υποστήριζε επί ημέρες πως η κεταμίνη δεν μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο.

Όπως είπε ο Γρηγόρης Λέων, «ο τεχνικός σύμβουλος έμπλεξε πολλά σπάνια σύνδρομα μαζί και θεωρίες. Αναπτύσσει μια επιστημονική θεωρία που είναι στα όρια της επιστήμης. Η μία θεωρία αναφέρεται σε κατάσταση που μπορεί να υπάρξει σε άτομα μεγάλης ηλικίας, με σοβαρές αθηρωματικές βλάβες στις καρωτίδες. Αυτές δεν μπορεί να υπάρχουν σε ένα 9χρονο παιδί, όπως η Τζωρτζίνα, άρα δεν υπάρχει η βάση για την θεωρία. Άλλο σημείο ότι στην αρχή φώναζε πως δεν σκοτώνει η κεταμίνη, όμως αργότερα παραδέχθηκε πως η κεταμίνη σκοτώνει, όταν μάλιστα σε έναν διάλογο μας του έφερα ως παράδειγμα την σφαίρα, που δεν σκοτώνει απευθείας, αλλά πλήττει ένα όργανα, προκαλεί βλάβη και αυτή οδηγεί στον θάνατο».

«Θα πρέπει οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν με την υπόθεση να έχουν γνώσεις ιατροδικαστικής. Δεν μπορούμε να κάνουμε επιστημονικές ακροβασίες, αλλά να λάβουμε υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα. Δεν μπορούμε να μιλάμε θεωρητικά, θα πρέπει να έχουμε τα επιστημονικά δεδομένα, με τα οποία να μιλάμε. Αυτά είναι τα αρχεία που τηρούνται από τους γιατρούς στην διάρκεια της νοσηλείας», υπογράμμισε ο Γρηγόρης Λέων.

«Για την Τζωρτζίνα είχαμε πει ότι χάσαμε την ευκαιρία με την ανάσυρση του τάμπλετ, να πάρουμε τρίχες του κοριτσιού ή τον βηματοδότη. Αλλά όποια στιγμή αν αποφασιστεί να γίνει αυτό, θα συμβάλει στην έρευνα», επεσήμανε ο ιατροδικαστής, αναφορικά με το αίτημα που εκκρεμεί για εκταφή της σορού του κοριτσιού.

Ο Γιώργος Αναστασόπουλος, δημοσιογράφος της εφημερίδας «Πελοπόννησος», αναφέρθηκε στο φιαλίδιο με το αίμα της Τζωρτχίνας, που βρέθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Πάτρας προ ημερών, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι βρέθηκε «σε ένα ψυγείο της παιδιατρικής κλινικής, μαζί με άλλα φιαλίδια και σκευάσματα που έπρεπε να διατηρούνται σε συγκεκριμένες συνθήκες, ωστόσο σε αυτό το ψυγείο κάποιοι γιατροί απέθεταν εκεί και τα τάπερ με το φαγητό που μετέφεραν από το σπίτι τους για να καταναλώσουν στην διάρκεια της βάρδιας τους, κάτι που πάντως ανεπισήμως διαψεύδεται».

Ο κ. Αναστασόπουλος, είπε πως θα είναι συνταρακτικές οι εξελίξεις που αναμένονται σχετικά με την διερεύνηση των αιτιών θανάτου των τριών κοριτσιών, ενώ όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος της εκπομπής, Νίκος Τσιλιπουνιδάκης, μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να καταθέσουν οι ιατροδικαστές Τσιόλα και Τσάκωνα, οι οποίες έκαναν τις πρώτες εξετάσεις και ήταν υπεύθυνες για την σύνταξη της ιατροδικαστικής έκθεσης για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας, αλλά και να δρομολογηθεί η εκταφή των σορών των κοριτσιών, ώστε οι ειδικοί να λάβουν όποια δείγματα χρειάζονται για να βοηθήσουν την έρευνα για τα αίτια θανάτου των τριών νεκρών κοριτσιών.