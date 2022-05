Πολιτική

Κώτσηρας: έχει γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο έκτισης των ποινών (βίντεο)

Τι είπε ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης για τα αδικήματα που τιμωρούνται με ισόβια και τα πραγματικά δεδομένα για την φυλάκιση των καταδικασθέντων. Τι λέει για το bullying και τους ανήλικους παραβάτες.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν το Σάββατο ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος συνομίλησε με τους Νίκο Ρογκάκο και Παναγιώτη Στάθη, μετά από εκτενή συζήτηση με καταγγέλλοντες γονείς και δικηγόρους για περιστατικά bullying σε ανήλικους, τόσο σε μαθήτρια του σχολείου που φοιτούσε ο 14χρονος που αυτοκτόνησε, όσο και σε άλλες περιτπώσεις, όπως η επίθεση σε δύο ανήλικους στην Γλυφάδα.





Από την δική του πλευρά, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε σε σύνθετο πρόβλημα για την αντιμετώπιση του οποίου απαιτείται πολύπλευρη προσπάθεια και δράσεις, λέγοντας πάντως ότι έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο σε ότι αφορά την ταχύτητα αντιμετώπισης τέτοιων καταγγελιών, όσο και οι προβλεπόμενες κυρώσεις που υπάρχουν για τους παραβάτες.

Απαντώντας στα αιτήματα συγγενών θυμάτων βιασμών και δολοφονιών, όπως οι γονείς της Ελένης Τοπαλούδη, που ζητούν να υπάρξει αλλαγή στο νομικό πλαίσιο και να φυλακίζονται δια βίου όσοι καταδικάζονται σε ισόβια και όχι να εκτίουν μικρότερης διάρκειας ποινή κάθειρξης, ο Γιώργος Κώτσηρας απάντησε πως προσφάτως στην αλλαγή του Ποινικού Κώδικα, το Υπ. Δικαιοσύνης έχει προωθήσει μια σειρά από διατάξεις που έχουν κάνει πιο αυστηρό το πλαίσιο.

Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ενδεικτικά πως «για πέντε αδικήματα, όπως η δολοφονία και ο βιασμός, προβλέπεται πλέον ως ποινή η ισόβια κάθειρξη και όχι άλλη ποινή, πρόσκαιρης κάθειρξης. Ακόμη, αυξήθηκε στα 18 χρόνια ο ελάχιστος χρόνος παραμονής στην φυλακή, πριν ο καταδικασμένος σε ισόβια μπορέσει να αιτηθεί ηπιότερης μεταχείρισης, ενώ αυξήθηκε ο πραγματικός χρόνος έκτισης της ποινής, που προηγουμένως ήταν στα 2/5 της έκτισης της ποινής, στα 4/5 της έκτισης της ποινής, πριν ο έγκλειστος μπορεί να αιτηθεί την αποφυλάκιση του».

Ανέφερε ακόμη πως «το “βραχιολάκι” για όσους έχουν κάνει βαριά αδικήματα, πλέον δεν αποτελεί εναλλακτική για την έκτιση της ποινής. Εμείς θεσπίσαμε αυστηρότερο πλαίσιο, όταν η διεθνής τάση είναι να υπάρχει πιο ελαφρύ πλαίσιο ποινών».

Ακόμη, ο κ. Κώτσηρας αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχουν γίνει σε ότι αφορά την αντιμετώπιση ανήλικων παραβατών και την διαχείριση των ποινών που επιβάλλονται.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι»:

