Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο τελικός Κυπέλλου των 90 εκατομμυρίων ευρώ

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν απόψε το 80ό Κύπελλο Ελλάδας στο ΟΑΚΑ.Η πορεία προς τον τελικό και η ιστορία των ομάδων.



Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα διεκδικήσουν απόψε (21/5, 20:00) το 80ό Κύπελλο Ελλάδας στο ΟΑΚΑ.

Ένας αγώνας αξίας 90,30 εκατ. ευρώ, όσο εκτιμώνται οι δύο φιναλίστ (57 ο ΠΑΟΚ και 33,30 ο Παναθηναϊκός), σύμφωνα με την ιστοσελίδα transfermarkt, έχοντας ως ακριβότερους παίκτες τους Αντρίγια Ζίβκοβιτς (5 εκατ.) και Ματέους Βιτάλ (3), αντίστοιχα.

Ο ΠΑΟΚ είναι ελάχιστα νεότερος από τον αντίπαλό του, όσον αφορά τον μέσο όρο ηλικίας (27,7 έναντι 27,8 του Παναθηναϊκού).

Ένας τελικός ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που φτάνει στην καταληκτική αναμέτρηση του Κυπέλλου για πέμπτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια, έχοντας πανηγυρίσει τέσσερις φορές, τρεις απέναντι στην ΑΕΚ και πέρυσι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Αμφότερες οι ομάδες φτάνουν στον τελικό αήττητες: ο Παναθηναϊκός με 6 νίκες και μία ισοπαλία και ο ΠΑΟΚ με 2 νίκες (η μία στην παράταση) και 4 ισοπαλίες (η μία στην παράταση).

Ο Παναθηναϊκός

Φάση των «32»: Ατρόμητος-Παναθηναϊκός 0-1

Φάση των «16»: Παναθηναϊκός-Βόλος 2-1, 0-0

Προημιτελικά : Παναθηναϊκός-Αναγέννηση Καρδίτσας 4-0, 1-0

Ημιτελικά : Παναθηναϊκός-Λαμία 1-0, 2-0

Ο ΠΑΟΚ

Φάση των «16»: ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1, 1-3 (παράταση)

Προημιτελικά : ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 0-0, 2-1

Ημιτελικά : ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-0, 1-1 (παράταση)

Ο Παναθηναϊκός μετράει 18 και ο ΠΑΟΚ οκτώ τρόπαια.

Τέσσερις φορές στο παρελθόν έχουν τεθεί ξανά αντιμέτωποι στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Παναθηναϊκό να έχει πανηγυρίσει στις τρεις από αυτές:

1954–55 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2–0 Γήπεδο Α. Νικολαΐδης

1971–72 ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 2-1 Στάδιο Καραϊσκάκη

1976-77 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 2–1 Στάδιο Καραϊσκάκη

2013–14 Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 4–1 ΟΑΚΑ

Συνολικά ένδεκα ομάδες (Ολυμπιακός-28, Παναθηναϊκός-18, ΑΕΚ-15, ΠΑΟΚ-8, Πανιώνιος-2, Λάρισα-2, Άρης-1, Ηρακλής-1, Εθνικός-1, ΟΦΗ-1, Καστοριά-1) έχουν κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας. Τα περισσότερα τρόπαια (28) έχει ο Ολυμπιακός, ενώ 19 είναι οι ομάδες που συμμετείχαν σε τελικό, κατηγορία όπου και πάλι ο Ολυμπιακός κατέχει την πρώτη θέση με 42 παρουσίες. Για τον ΠΑΟΚ θα είναι ο 22ος τελικός, ενώ για τον Παναθηναϊκός θα είναι ο 30ός.

Συνολικά έχουν σημειωθεί 258 γκολ σε τελικούς, στους οποίους πρώτος σκόρερ είναι ο Γιώργος Σιδέρης (6 γκολ).

Τρεις φορές χρειάστηκε επαναληπτικός τελικός: 1933 (Εθνικός-Άρης), 1952 (Ολυμπιακός-Πανιώνιος) και 1960 (Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός), ενώ αξιοσημείωτο είναι το παιχνίδι του 1969 (Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-1 και στην παράταση), αφού κρίθηκε στο «κορώνα-γράμματα», με το νόμισμα να «βγάζει» κυπελλούχο τον Παναθηναϊκό.

Το 1949 διεξήχθη ο πρώτος τελικός που κρίθηκε στην παράταση (ΑΕΚ-Παναθηναϊκός 2-1) και το 1974 ο πρώτος που κρίθηκε στα πέναλτι (ΠΑΟΚ–Ολυμπιακός 4-3 / 2-2 παράταση).

Το 1970 ο Άρης έγινε η πρώτη ομάδα εκτός Αθηνών που κατέκτησε το τρόπαιο (1-0 τον ΠΑΟΚ), στον πρώτο τελικό που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, ενώ δέκα χρόνια αργότερα η Καστοριά έγινε η πρώτη επαρχιακή ομάδα που στέφθηκε κυπελλούχος Ελλάδας.

Η ΑΕΚ είναι η ομάδα που έχει πετύχει τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη (7-1 επί του Απόλλωνα Αθηνών το 1996), συμμετείχε το 1997 και στο μοναδικό τελικό χωρίς γκολ (ΑΕΚ–Παναθηναϊκός 5-3 στα πέναλτι), αλλά και στον τελικό του 2009, όπου χρειάστηκαν 34 πέναλτι για να νικήσει ο Ολυμπιακός (15-14 / 4-4 στα 120΄).

