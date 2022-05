Οικονομία

Καύσιμα - Οικονόμου: Νέα μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τι είπε για τις τουρκικές προκλήσεις.



Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στην αγορά των καυσίμων με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου.

Όπως ανέφερε για τα καύσιμα, έχουν μπει «στο μικροσκόπιο» της κυβέρνησης, όπως έγινε και με την ενέργεια, που παρατηρήθηκαν πολλές στρεβλώσεις, μέτρα για να μην υπάρχουν οι απότομες διακυμάνσεις. «Γίνονται έλεγχοι σε όλο το φάσμα της αγοράς, και θα αξιοποιηθεί οτιδήποτε δημοσιονομικός πόρος υπάρχει» ξεκαθάρισε ο κ΄. Οικονόμου, μιλώντας στον ΣΚΑΙ.

Για τις τιμές των προϊόντων ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι «οι έλεγχοι είναι συνεχείς, και οι παραβάσεις τιμωρούνται με αυστηρότατες κυρώσεις. Οι κυρώσεις με νομοθετική μας παρέμβαση από εδώ και πέρα θα δημοσιοποιούνται, ώστε ο καταναλωτής να ξέρει ποια επιχείρηση βάζει πλάτη, στηρίζει, απορροφά μέρος του κόστους, και ποιοι λίγοι προσπαθούν πονηρά να αισχροκερδίσουν και πάνω στο κύμα των αυξήσεων να προσθέσουν επιπλέον δυσκολίες».

Η πίεση στους πιο αδύναμους συνεχίζεται, αναγνώρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, και γι’ αυτό η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να αξιοποιεί κάθε νέα δυνατότητα, «χωρίς όμως να τινάξουμε στον αέρα τη δημοσιονομική σταθερότητα και την πορεία της οικονομίας».

«Είμαστε στο πλευρό πολιτών όσο διαρκεί η κρίση με μέτρα αποτελεσματικά, εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης της ακρίβειας στην ενέργεια, κάναμε αποφασιστικές παρεμβάσεις. Τον Ιούνιο θα ξεκινήσει η πλατφόρμα για να παίρνει ο κόσμος στους τραπεζικούς λογαριασμούς του την επιστροφή χρημάτων για χρεώσεις πάνω από 300 κιλοβατώρες σε όσους έχουν μέχρι 45.000 ευρώ εισόδημα και με τον καινούργιο τρόπο τιμολόγησης από τον Ιούλιο και μετά θα πληρώνουμε όλοι από 70% μέχρι 90% λιγότερες αυξήσεις. Ταυτόχρονα τρέχει το πρόγραμμα ενίσχυσης στα καύσιμα, έχουμε μειωμένο ΕΝΦΙΑ και αυξήθηκε ο κατώτατος μισθός» υπενθύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Κατηγόρησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ ότι στην πρωτοφανή κρίση που αντιμετωπίζει ο κόσμος μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο «εμφανίζεται να έχει λύσεις για όλους και για όλα». «Με ένα άρθρο και ένα νόμο θα λύσει όλα τα ζητήματα», δήλωσε, ωστόσο, εξήγησε, τα μέτρα που προτείνει o κ. Τσίπρας θα τίναζαν τον προϋπολογισμό στον αέρα προκαλώντας νέους φόρους όπως στην περίοδο της πρωθυπουργίας του.

"Οι προκλήσεις της Άγκυρας αντανακλούν αδιέξοδο"

Αναφερόμενος εξάλλου, στην νέα τουρκική πρόκληση κατά την όποια την Τετάρτη δύο τουρκικά μαχητικά F-16 εισήλθαν παράνομα στον εθνικό εναέριο χώρο μας και προσέγγισαν την Αλεξανδρούπολη, σε απόσταση μόλις 2,5 ναυτικών μιλίων, έκανε λόγο για ακραία προκλητική ενέργεια που έτυχε αμέσως της πολύ αυστηρής αντιμετώπισης από την Ελλάδα αλλά και προκάλεσε και την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ με μία πολύ καταδικαστική ανακοίνωση.

Σημείωσε ότι η κίνηση αυτή από την πλευρά της Άγκυρας αντανακλά τη νευρικότητα και το αδιέξοδο στα οποία έχει περιέλθει η τουρκική ηγεσία εξαιτίας των όσων έχει πετύχει η ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία δύο χρόνια με την ενδυνάμωση της θέσης μας διεθνώς σε όλα τα πεδία, την ενδυνάμωση της αποτρεπτικής μας δυνατότητας και την απολύτως επιτυχημένη παρουσία του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι η χώρα μας θα απάντα με ψυχραιμία, αποφασιστικότητα, νηφαλιότητα, είναι άδω για να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς αξίες και τα σύνορά μας.

Υπογράμμισε ότι «η χώρα μας είναι ισχυρός παράγοντας σταθερότητας και ασφάλειας στη Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η φωνή της ακούγεται παντού».

