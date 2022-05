Αθλητικά

Euroleague Final Four: η Εφές, η Ρεάλ και το “αντίο” του Πρίντεζη στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον τελευταίο ευρωπαϊκό αγώνα του θα δώσει το Σάββατο ο Γιώργος Πρίντεζης, ενώ για το τρόπαιο θα αγωνιστούν η πολυνίκης του θεσμού απέναντι στην κάτοχο του τίτλου.

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει σήμερα (21/5, 17:00) μία εκπληκτική χρονιά στη Euroleague, απέναντι στην Μπαρτσελόνα, στον «μικρό τελικό» του φάιναλ φορ, στο Βελιγράδι. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλουν να κλείσουν τη σεζόν με νίκη, για να δώσουν χαρά στους 12.000 φιλάθλους που ταξίδεψαν στη Σερβία, για να τους υποστηρίξουν.

Ο Γιώργος Πρίντεζης θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στη Euroleague, αφού είναι 37 ετών και αναμένεται να «κρεμάσει τα παπούτσια του».

Ο αγώνας απέναντι στους «μπλαουγκράνα» θα είναι ο 375ος για τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Σίγουρα θα προτιμούσε να πάρει το χειροκρότημα από τον κόσμο του Ολυμπιακού για τελευταία φορά στην Ευρώπη σε έναν τελικό, αλλά και το γεγονός πως του δόθηκε η ευκαιρία να πει «αντίο» σε ένα φάιναλ φορ δεν είναι μικρή υπόθεση.

Η... μοίρα τα έφερε έτσι, ώστε στον άχαρο αγώνα για την 3η θέση να βρίσκονται η πρώτη και η δεύτερη ομάδα της κανονικής περιόδου στη βαθμολογία. Το τρίποντο του Βασίλιε Μίτσιτς της Αναντολού Εφές στέρησε (77-74) από την ομάδα του Πειραιά έναν 9ο τελικό σε φάιναλ φορ Euroleague, ενώ οι Κοζέρ, Γιαμπουσέλε και Γιουλ της Ρεάλ Μαδρίτης είπαν «όχι» (86-83) στην ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε για ένα τρίποντο από την κάτοχο του τίτλου Αναντολού Εφές, η οποία έχει τριπλό μπάτζετ από τους «ερυθρόλευκους». Η αντίπαλός του στον «μικρό τελικό» έχει μπάτζετ 40 εκατ. ευρώ. Η ομάδα του Πειραιά θα προσπαθήσει να δυσαρεστήσει τους Καταλανούς, και να επιστρέψει στην Ελλάδα με μία 3η θέση, στον 11ο φάιναλ φορ στην Ιστορία της στη διοργάνωση και 7ο από το 2009. Στον αντίποδα, η Μπαρτσελόνα, στο 16ο φάιναλ φορ της Ιστορίας της και δεύτερο διαδοχικό αναζητά κι εκείνη κίνητρο, για να αποφύγει την 4η και τελευταία θέση, αφού ο στόχος για έναν τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο (2003, 2010 οι δύο τίτλοι της) δεν επετεύχθη.

Στις 20:00 θα αρχίσει ο τελικός, ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Αναντολού Εφές και την πολυνίκη Ρεάλ Μαδρίτης με 11 τίτλους.

Η «βασίλισσα» μετρά με τον σημερινό 19 τελικούς, σε 12 φάιναλ φορ και θέλει να επιστρέψει στην κορυφή ξανά για πρώτη φορά μετά από 4 χρόνια (2018), στο ίδιο γήπεδο, τη Stark Arena του Βελιγραδίου (85-80 επί της Φενερμπαχτσέ στον τελικό).

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, Αναντολού Εφές, συμμετέχει στον 3ο τελικό της Ιστορίας της, στο 3ο διαδοχικό φάιναλ φορ της (2019, 2021, 2022) και 5ο στην Ιστορία της με στόχο τους “back to back” τίτλους. Αν το καταφέρει, η Εφές θα γίνει η πρώτη ομάδα που το πετυχαίνει μετά τον Ολυμπιακό (2012, 2013).

O προπονητής της πολυνίκη της Euroleague με δέκα τίτλους, Ρεάλ Μαδρίτης, Πάμπλο Λάσο, έχει και τους περισσότερους τίτλους εν συγκρίσει με τους υπόλοιπους τρεις προπονητές των ισάριθμων ομάδων στο φάιναλ φορ του Βελιγραδίου (19-21/5). Ο 54χρονος Ισπανός τεχνικός, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της «βασίλισσας» τη διετία 1995-97 ως αθλητής, μετρά δύο τίτλους Euroleague, το 2015 και το 2018, χρονιές που αναδείχτηκε και κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης. Ο Λάσο έχει οδηγήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης σε επτά φάιναλ φορ από το 2013 έως σήμερα (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022).

Δύο προπονητές με μεγάλη εμπειρία, οι Πάμπλο Λάσο και Εργκίν Αταμάν θα κάνουν ό,τι μπορούν για να «χαλάσουν» το παιχνίδι της αντιπάλου και να δουν τη δική τους ομάδα να στέφεται πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022.

Έναν τίτλο Euroleague μετρά ο Εργκίν Αταμάν, αφού πέρυσι (2021) στην Κολωνία οδήγησε την Αναντολού Εφές στην κορυφή του πρώτου τη τάξει ευρωπαϊκού διασυλλογικού πρωταθλήματος για πρώτη φορά στην Ιστορία της. Ο Τούρκος προπονητής βρίσκεται για 6η φορά στο φάιναλ φορ της Euroleague, έχοντας εμπειρία μία φορά και ως τεχνικός της Σιένα (2003, 2000, 2001, 2019, 2021, 2022).

O προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Πάμπλο Λάσο, έχει και τους περισσότερους τίτλους εν συγκρίσει με τους υπόλοιπους τρεις προπονητές των ισάριθμων ομάδων στο φάιναλ φορ του Βελιγραδίου (19-21/5). Ο 54χρονος Ισπανός τεχνικός, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της «βασίλισσας» τη διετία 1995-97 ως αθλητής, μετρά δύο τίτλους Euroleague, το 2015 και το 2018, χρονιές που αναδείχτηκε και κορυφαίος προπονητής της διοργάνωσης. Ο Λάσο έχει οδηγήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης σε επτά φάιναλ φορ από το 2013 έως σήμερα (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2022).

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρωινοί Τύποι” - Πισπιρίγκου: ο φόβος για δηλητηρίαση στην φυλακή και η απάντηση της Τσάκωνα

Πέθανε ο Γιάννης Γκόβαρης

Γλυπτά του Παρθενώνα - UNESCO: νέα σύσταση για την επιστροφή τους