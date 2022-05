Αθλητικά

NBA: Ο Αντετοκούνμπο στην καλύτερη αμυντική πεντάδα της σεζόν

Ακόμη μια σημαντική διάκριση για τον Giannis, ο οποίος διατήρησε την θέση του στο σχήμα. Δείτε ποιοι παίκτες αποτελούν την πρώτη και ποιοι την δεύτερη καλύτερη αμυντική πεντάδα του NBA.

Άλλο ένα... παράσημο στη γεμάτη διακρίσεις καριέρα του απέσπασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, καθώς συμπεριλήφθηκε -για τέταρτη διαδοχική χρονιά- στην καλύτερη αμυντική πεντάδα της σεζόν στο NBA.

Ο ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς συγκέντρωσε 156 βαθμούς (πήρε 63 ψήφους για την πρώτη πεντάδα) και συνθέτει την καλύτερη αμυντική πεντάδα του πρωταθλήματος μαζί με τους Μάρκους Σμαρτ (Μπόστον Σέλτικς, 198 βαθμοί, 99 ψήφοι για την πρώτη πεντάδα), Μίκαλ Μπρίτζες (Φοίνιξ Σανς, 193 βαθμοί, 95 ψήφοι για την πρώτη πεντάδα), Ρούντι Γκομπέρ (Γιούτα Τζαζ, 171 βαθμοί, 76 ψήφοι για την πρώτη πεντάδα) και Τζάρεν Τζάκσον Τζούνιορ (Μέμφις Γκρίζλις, 153 βαθμοί, 55 ψήφοι για την πρώτη πεντάδα).

Στο μεταξύ, την δεύτερη καλύτερη αμυντική πεντάδα της σεζόν 2021-22 στο NBA συγκροτούν οι Μπαμ Αντεμπάγιο (Μαϊάμι Χιτ, 152 βαθμοί), Τζρου Χόλιντεϊ (Μιλγουόκι Μπακς, 89 βαθμοί), Ματίς Θιμπούλ (Φιλαδέλφεια Σίξερς, 87 βαθμοί), Ρόμπερτ Γουίλιαμς (Μπόστον Σέλτικς, 70 βαθμοί) και Ντρέιμοντ Γκριν (34 βαθμοί).

