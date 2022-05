Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Οι 22 κατηγορίες εισοδημάτων με απαλλαγή φόρου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες εισοδημάτων που απαλλάσσονται από την φορολόγηση.

Μια σειρά ειδικών εισοδημάτων, ενισχύσεων, αποζημιώσεων και επιδομάτων εξαιρούνται από το φόρο για το 2022 υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αναγραφεί στους σωστούς κωδικούς της φορολογικής δήλωσης.

Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην αναγραφή τους στο έντυπο Ε1, όχι μόνο για να γλιτώσουν το φόρο, αλλά για να μπορούν να καλύψουν τα τεκμήρια σε περίπτωση που το δηλωθέν φορολογικό εισόδημά τους είναι χαμηλότερο από τις αντικειμενικές δαπάνες.

Αυτή ειναι η λίστα με τις 22 κατηγορίες μισθών, συντάξεων παροχών σε είδος, αποζημιώσεις και επιδομάτων που είναι αφορολόγητα:

Το εφάπαξ που καταβάλλεται από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς και επαγγελματική ταμεία στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου

Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο

Τα ασφάλιστρα για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.

Τα ασφάλιστρα που καταβάλλει ο εργοδότης για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο

Το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει ετησίως τις 10.000 ευρώ

Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων

Η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη.

Η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά

Το επίδομα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται με τη μορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιμενικού Σώματος, η πτητική αποζημίωση που καταβάλλεται στους πιλότους της πολιτικής αεροπορίας και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και η ειδική αποζημίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώματα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία με αεροπορικά μέσα για παροχή Α’ Βοηθειών

Το επίδομα γέννησης και η ειδική παροχή που καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ κατά το διάστημα που οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ μητέρες έχουν λάβει 6 μήνες άδεια μετά από συμφωνία με τον εργοδότη τους

Το επίδομα στέγασης σε νοικοκυριά που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία ή επιβαρύνονται με το κόστος εξυπηρέτησης στεγαστικού δανείου πρώτης κατοικίας

Η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως 6 ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα

Οι παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι του ποσού των 27 ευρώ το χρόνο

Το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών

Το εισόδημα που αποκτάται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από αλλοδαπό διπλωματικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και από κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα.

Η διατροφή σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη

Η σύνταξη σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους ή τις οικογένειές τους

Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες

Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%

Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, σε αυτούς που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, από φορείς που υλοποιούν προγράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυσης των προσφύγων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Οι έκτακτες εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Το επίδομα που χορηγείται στους δικαστικούς λειτουργούς και στα μέλη του κυρίου προσωπικού του ΝΣΚ για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των υποθέσεων, για την αντιστάθμιση δαπανών και για την αποζημίωση εξόδων παράστασης

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρωινοί Τύποι” - Πισπιρίγκου: ο φόβος για δηλητηρίαση στην φυλακή και η απάντηση της Τσάκωνα

Γλυπτά του Παρθενώνα - UNESCO: νέα σύσταση για την επιστροφή τους

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο τελικός Κυπέλλου των 90 εκατομμυρίων ευρώ