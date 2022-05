Κοινωνία

Πατέρας Καρολάιν: Ο Αναγνωστόπουλος άρπαζε τα χρήματά της - Δεν θα δει ποτέ τη Λυδία

Συντετριμμένοι οι γονείς της Κορολάιν. Νέο ξέσπασμα του πατέρα της κατά του δολοφόνου της κόρης του.



Νέες δηλώσεις κατά του δολοφόνου της κόρης του, Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, έκανε ο πατέρας της Καρολάιν Ντέιβιντ Κράουτς, στην Daily Mail η οποία δημοσίευσε νέο άρθρο για την άγρια δολοφονία της 19χρονης στη μεζονέτα στα Γλυκά Νερά,

«Τώρα καταδικάστηκε σε μακροχρόνια φυλάκιση, αν και αυτό δεν θα φέρει πίσω την όμορφη κόρη μου», λέει ο Ντέιβιντ Κράουτς, σε αποκλειστική συνέντευξη στην Daily Mail.

«Μια μικρή παρηγοριά είναι το γεγονός ότι θα εκτίσει την ποινή του στις φυλακές Κορυδαλλού, την πιο άθλια φυλακή που κάνει το Belmarsh στο Λονδίνο να μοιάζει με το Ritz. Θα φυλακιστεί με συναδέλφους δολοφόνους, αλλά και κακοποιούς κάθε κατηγορίας. Οι εκλεπτυσμένοι του τρόποι και το υπόβαθρο της μεσαίας τάξης δεν θα τον εξυπηρετήσουν καλά σε αυτήν την κόλαση που είναι γεμάτη κατσαρίδες και αρουραίους» αναφέρει.

Από τη φρικτή μέρα του περασμένου Μαΐου, όταν η Καρολάιν δολοφονήθηκε, η Λυδία ήταν η μοναδική πηγή παρηγοριάς για τους γονείς της, που τώρα την μεγαλώνουν στο σπίτι τους στην Αλόννησο, όπως μεγάλωσε και η Καρολάιν.

Οι παππούδες της σκοπεύουν, όσο είναι δυνατόν, να βγάλουν τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο από τη ζωή της Λυδίας. «Σύντομα η Λυδία θα είναι αρκετά μεγάλη για να ξεκινήσει στο νηπιαγωγείο του νησιού, στο ίδιο σχολείο που φοιτούσε η μητέρα της», λέει ο Ντέιβιντ Κράουτς.

«Ωστόσο, πριν από αυτό, θα αλλάξω το επώνυμό της για να μην συνδεθεί ποτέ με τον δολοφόνο Αναγνωστόπουλο. Θα διασφαλίσω επίσης ότι δεν θα ξαναδεί την κόρη του» ξεκαθαρίζει ο πατέρας της Καρολάιν.

Ωστόσο, η αλήθεια δεν μπορεί να ξεχαστεί και ο ίδιος ετοιμάζεται για την ημέρα που θα πρέπει να πει στην εγγονή του τα καταστροφικά γεγονότα για τον θάνατο της μητέρας της.

«Κάποια μέρα, η Λυδία θα ρωτήσει πού είναι η μητέρα της. Είναι μια μέρα που φοβάμαι. Πρέπει να γνωρίζει και καμία παρηγοριά γύρω από το θέμα δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Κάποια μέρα θα ανακαλύψει την αλήθεια που δεν έχει “διανθίσεις”, οπότε είναι πολύ καλύτερο να τη μάθει από τους αγαπημένους παππούδες της παρά να τη συνδυάζει λίγο-λίγο» υπογραμμίζει.

«Όταν την κοιτάζω να τρέχει γύρω από το σπίτι, μεταφέρομαι πίσω στο χρόνο σχεδόν 20 χρόνια», σημειώνει. «Αυτή ήταν περίπου η στιγμή που η Καρολάιν άρχιζε να διεκδικεί την ανεξαρτησία της. Ένα ζωηρό κοριτσάκι, ήξερε πάντα τι ήθελε, αλλά είχε την πιο γλυκιά φύση που μπορούσε να φανταστεί κανείς. Η φυσική ομοιότητα είναι απίστευτη: ένα όμορφο πρόσωπο με τα μεγαλύτερα σκοτεινά μάτια που έχω δει ποτέ, που τα κληρονόμησε από τη μητέρα της, όπως η Καρολάιν κληρονόμησε τα μάτια της από τη μητέρα της».

Την ίδια ώρα, ο τραγικός πατέρας δηλώνει εξοργισμένος με το γεγονός ότι ο άντρας της κόρης τους, της έπαιρνε τα χίλια ευρώ που της έστελνε ο Ντέιβιντ και η Σούζαν τακτικά. «Φαίνεται ότι ο Μπάμπης δεν άφηνε την Καρολάιν να έχει χρήματα, ούτε για τροφή για τα κατοικίδια, ούτε καν χαρτζιλίκι. Τις σπάνιες φορές που συναντούσε φιλικά της πρόσωπα αναγκαζόταν να πάρει ταξί που οδηγούσε φίλος της για να μην αναγκαστεί να πληρώσει (…) Αυτό που με τρελαίνει είναι ότι μέχρι τη μέρα που δολοφονήθηκε της έστελνα 750 ευρώ το μήνα κι η Σούζαν άλλα 250 για να έχει λίγη ανεξαρτησία. Δεν δούλευε και θεωρούσαν ότι θα ήταν καλό να μην αναγκάζεται να ζητάει λεφτά από τον άνδρα της. Της πήρε ακόμη και τα 70.000 ευρώ που της στείλαμε με τη Σούζαν για να αγοράσει κάποιο οικόπεδο για να χτίσει σπίτι. Είμαι αποφασισμένος να τα ανακτήσω αυτά τα χρήματα, γιατί ανήκουν δικαιωματικά στη Λυδία», λέει.

