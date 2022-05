Υγεία - Περιβάλλον

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - ΕΚΑΒ: Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας (εικόνες)

Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας αποτελεί το επιστέγασμα της εξαιρετικής διαχρονικής συνεργασίας των δύο μερών.



Την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, στη Κεντρική Υπηρεσία του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση του Προέδρου του ΕΚΑΒ, κ. Νίκου Παπαευσταθίου, με τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιο Αυγερινό, όπου και υπογράφηκε μνημόνιο συνεργασίας των δύο φορέων.

Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας αποτελεί το επιστέγασμα της εξαιρετικής διαχρονικής συνεργασίας των δύο μερών, σχετικά με την ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις εκτάκτων αναγκών αλλά και σε κάθε είδους επίσημες διοργανώσεις. Οι βασικοί πυλώνες της συνεργασίας του ΕΚΑΒ και του ΕΕΣ, αφορούν άμεσες και μεσοπρόθεσμες πρωτοβουλίες και δράσεις αναφορικά με την ενίσχυση του εθελοντισμού και την πιστοποιημένη εκπαίδευση των στελεχών του ΕΕΣ, την αλληλοϋποστήριξη στην υλοποίηση του σχεδιασμού αντιμετώπισης εκτάκτων συμβάντων και υγειονομικών κρίσεων μέσω της διάθεσης εθελοντών Σαμαρειτών αλλά και των μέσων του ΕΕΣ καθώς και την συνολική επικοινωνιακή διασύνδεσή των δύο φορέων κατά τις κοινές επιχειρησιακές τους δραστηριότητες.

Χαιρετίζοντας την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον ΕΕΣ, ο Πρόεδρος του ΕΚΑΒ Νίκος Παπαευσταθίου δήλωσε: «Με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ενδυναμώνουμε τη συνεργασία του ΕΚΑΒ με τον ΕΕΣ αναλαμβάνοντας από κοινού πρωτοβουλίες με στόχο πάντα την ενίσχυση και το βέλτιστο συμφέρον των πολιτών, για την ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών είτε σε απειλητικές καταστάσεις διακινδύνευσης της δημόσιας ζωής είτε σε διάφορες επίσημες διοργανώσεις. Θεμέλιο αυτής της συνεργασίας αποτελεί η δημιουργική αλληλεπίδραση αλλά και η αμοιβαία υποστήριξη και επικοινωνία μεταξύ των δύο φορέων, υπό το πρίσμα του καλύτερου δυνατού συντονισμού της επιχειρησιακής δράσης του ΕΚΑΒ με την ιδέα του εθελοντισμού, όπως την εκφράζει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Κοινός, στρατηγικός προσανατολισμός μας είναι η κοινή αξία της επένδυσης στους ανθρώπους μας που, αν μη τι άλλο, αποτελούν τους προασπιστές του κοινωνικού αγαθού της υγείας.»

Από την πλευρά του ΕΕΣ, ο Πρόεδρος Dr Αντώνης Αυγερινός ανέφερε: «Η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, Νίκο Παπαευσταθίου, είναι απόρροια κοινών αρχών, θέσεων και αντιλήψεων, σε θέματα ανθρωπισμού, αλληλεγγύης, κοινωνικής συνοχής και προσφοράς στον συνάνθρωπο που βρίσκεται σε ανάγκη. Ειδικότερα, αναμένεται να αποτελέσει εχέγγυο για μία ακόμα πιο στενή και αποτελεσματική συνεργασία, τόσο στην από κοινού αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που θα προκύψουν στο μέλλον, όσο και στην υποστήριξη μεγάλων αθλητικών γεγονότων.»

Στη τελετή υπογραφής του μνημονίου συνεργασίας, εκ μέρους του ΕΚΑΒ, παρευρέθηκαν επίσης ο Διευθυντής Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ Αθήνας, Ιατρός Δημήτρης Πύρρος, η Υπεύθυνη Συντονίστρια της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΔΙΚ-ΕΚΑΒ) και του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών του ΕΚΑΒ (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ), Ιατρός Αναστασία Ζυγούρα, ο Προϊστάμενος του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας του ΕΚΑΒ (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) Κώστας Ουρανής καθώς και οι Υπεύθυνοι του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου του ΕΚΑΒ (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ) Χρήστος Μαλτέζος και Βασίλης Γιάνναρης.

