Ερντογάν για Ελλάδα: Πρέπει να αναθεωρήσουμε την εταιρική σχέση μας

"Βράζει" ο Τούρκος Πρόεδρος μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Τι μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ.



Πρέπει να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μας συνεργασία με την Ελλάδα, έπειτα από τις δηλώσεις Μητσοτάκη στην Αμερική, φέρεται να δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με την Γενί Σαφάκ, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, ο Τούρκος Πρόεδρος φέρεται να είπε ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματός του της οποίας προήδρευσε προ δύο ημερών: «Θα μπορούσαμε να είχαμε συνομιλίες στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα, αλλά πρέπει αυτό να το επαναξιολογήσουμε μετά τις τελευταίες του δηλώσεις. Ο Μητσοτάκης είχε πει “Ας μην εμπλέκουμε τρίτους”, αλλά πήγε και μίλησε στην Αμερική. Πρέπει να αναθεωρήσουμε το ζήτημα της στρατηγικής συνεργασίας και εταιρικής μας σχέσης».

Η τουρκική εφημερίδα Γενί Σαφάκ υποστηρίζει ότι μετά την συνάντηση Μαρτίου μεταξύ Ερντογάν – Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη η οποία άφησε πίσω της ένα θετικό κλίμα, τα ελληνικά αεροσκάφη άρχισαν να παραβιάζουν τον τουρκικό εναέριο χώρο ο Μητσοτάκης δήλωσε πως δεν θα δεχτούν ποτέ “λύση δύο κρατών στην Κύπρο” και έθεσε στο Αμερικανικό Κογκρέσο θέμα μη πώλησης όπλων στην Τουρκία. Η Γενί Σαφάκ σχολιάζει ότι , έτσι τερμάτισε την ανοιξιάτικη διάθεση στις διμερείς σχέσεις.

Τηλεφωνικές επαφές με Ρούττε και Τζόνσον

Όπως μεταδίδεται ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε χθες το βράδυ με τον Ολλανδό ομόλογό του Μαρκ Ρούττε και τον Βρετανό Πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον. Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπόρις Τζόνσον, ο Τούρκος Πρόεδρος δήλωσε ότι οι σχέσεις της Σουηδίας και της Φινλανδίας με άτομα και με τις εν λόγω οργανώσεις που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/YPG αποτελούν το κύριο πρόβλημα.

Δήλωσε ότι θέλουν να διασφαλίσουν ότι η Φινλανδία και η Σουηδία θα υποστηρίξουν τις αξίες του ΝΑΤΟ και ότι οι νόμιμες ανησυχίες της Τουρκίας θα αντιμετωπιστούν. Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι η αντίδραση της τουρκικής κοινής γνώμης ενάντια στο αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, δεν πρέπει να αγνοηθεί.

