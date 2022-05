Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - “φακελάκι”: Αντιδήμαρχος, εφοριακός και λογιστής ενώπιον Ειδικού Ανακριτή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σιδηροδέσμιοι οδηγήθηκαν στα δικαστήρια η υπάλληλος της ΑΑΔΕ και οι δύο εφοριακοί, ο ένας εκ των οποίων, μέχρι την σύλληψη του, ήταν και Αντιδήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Στον 3ο Ειδικό Ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογούνται η εφοριακός και οι δύο λογιστές που συνελήφθησαν, ύστερα από καταγγελία ιδιοκτήτη φαρμακείων, ότι αξίωσαν "φακελάκι" 10.000 ευρώ για να "κλείσει" φορολογική του εκκρεμότητα.

Μεταξύ των λογιστών και με την συγκεκριμένη επαγγελματική ιδιότητα, είναι ο μέχρι πρότινος Αντιδήμαρχος επιχειρησιακού σχεδιασμού, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και μεταναστευτικής πολιτικής του Δήμου Θεσσαλονίκης Γιώργος Αβαρλής, ο οποίος μετά τη σύλληψή του υπέβαλε την παραίτησή του από την θέση που κατείχε, και έγινε δεκτή από τον δήμαρχο Κωνσταντίνο Ζέρβα.

Σε βάρος των τριών κατηγορούμενων, οι οποίοι παραμένουν υπό κράτηση από την περασμένη Τρίτη, όταν κι έγινε η επιχείρηση για τη σύλληψή τους από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.

Πιο συγκεκριμένα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου και εκβίαση με απειλή. Για τα τρία αυτά αδικήματα καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στον ειδικό ανακριτή, ενώ στη συνέχεια - με γνωμοδότηση εισαγγελέα - θα αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση.

(πηγή εικόνων: politic.gr)

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία, μετά την καταγγελία του ιδιοκτήτη φαρμακείων και υπό τις οδηγίες των αστυνομικών συμφωνήθηκε να καταβληθούν (αρχικά) 1.000 ευρώ, χρήματα τα οποία προσημειώθηκαν και παραδόθηκαν στον συνεργάτη του αντιδήμαρχου - λογιστή. Όταν εκείνος τα παρέλαβε επενέβησαν οι "αδιάφθοροι" και ακολούθησαν οι συλλήψεις.

Οι δύο λογιστές, όπως ανέφερε η σύνηγορός τους, ισχυρίζονται ότι τα χρήματα που παραλήφθηκαν αφορούσαν την αμοιβή του γραφείου τους, κάτι που αναμένεται να επαναλάβουν στα απολογητικά τους υπομνήματα στον ανακριτή, αρνούμενοι κάθε κατηγορία. Στο δρόμο της άρνησης όλων των κατηγοριών αναμένεται να κινηθεί στην απολογία της και η κατηγορούμενη εφοριακός (υπηρετεί σε ΔΟΥ της Θεσσαλονίκης), η οποία θα υποστηρίξει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διαχείριση του φακέλου του καταγγέλλοντος φαρμακοποιού.

Πάντως, εισαγγελικές πηγές ανέφεραν ότι οι έρευνες των διωκτικών Αρχών θα συνεχιστούν για τυχόν εμπλοκή τους σε παρόμοιες υποθέσεις αλλά και ενδεχόμενη συμμετοχή κι άλλων προσώπων. Είναι χαρακτηριστική άλλωστε η αναφορά στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. ότι «οι έρευνες για την πλήρη διακρίβωση της παράνομης δραστηριότητας της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και της συμμετοχής σε αυτή και άλλων ατόμων, συνεχίζονται».

Ειδήσεις σήμερα:

Πατέρας Καρολάιν: Ο Αναγνωστόπουλος άρπαζε τα χρήματά της - Δεν θα δει ποτέ τη Λυδία

“Πρωινοί Τύποι” - Πισπιρίγκου: ο φόβος για δηλητηρίαση στην φυλακή και η απάντηση της Τσάκωνα

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ: Ο τελικός Κυπέλλου των 90 εκατομμυρίων ευρώ