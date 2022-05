Πολιτική

ΥΠΕΞ για Αλεξανδρούπολη: Η Τουρκία υπονομεύει το ΝΑΤΟ με ψέματα και προκλήσεις

Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία.

«Απορρίπτουμε τις αβάσιμες και αναληθείς αιτιάσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών περί δήθεν παραβίασης του τουρκικού εναερίου χώρου από ελληνικά αεροσκάφη πριν από λίγες ημέρες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στην Τουρκία, η οποία υποστηρίζει ότι η Ελλάδα παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο και η Τουρκία «απάντησε» με μια πρωτοφανή πτήση τουρκικών μαχητικών σε απόσταση 2,5 ναυτικών μιλίων από την Αλεξανδρούπολη.



Όπως σημειώνει το ελληνικό ΥΠΕΞ «οι κατηγορίες αυτές αποτελούν μία ακόμα προσπάθεια παραπληροφόρησης και αποποίησης από πλευράς Τουρκίας των ευθυνών για τις παράνομες και προκλητικές ενέργειες της» και προσθέτει:



«Είναι τουλάχιστον οξύμωρο μια χώρα που πραγματοποίησε πρόσφατα 42 υπερπτήσεις άνωθεν ελληνικού εδάφους σε διάστημα μόλις μίας ημέρας και που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο κατά παράβαση θεμελιωδών αρχών του Χάρτη του ΟΗΕ, να κατηγορεί την Ελλάδα για προκλητικές ενέργειες»



«Η Τουρκία, για μία ακόμα φορά, με τις ενέργειές της, υπονομεύει την περιφερειακή ασφάλεια και σταθερότητα, καθώς και τη συνοχή του ΝΑΤΟ σε μία κρίσιμη συγκυρία», καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σε δηλώσεις του ΣΚΑΙ. έκανε λόγο για ακραία προκλητική ενέργεια από την Τουρκία που έτυχε αμέσως της πολύ αυστηρής αντιμετώπισης από την Ελλάδα αλλά και προκάλεσε και την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ με μία πολύ καταδικαστική ανακοίνωση.

«Όπου υπάρχουν διαφωνίες σχετικά με τα όρια του εναέριου χώρου μιας χώρας, ζητούμε συντονισμό και συζήτηση και όχι προκλητικές ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε θανατηφόρα ατυχήματα», ανέφερε, συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, απαντώντας σε ερώτηση Αμερικανίδας δημοσιογράφου για το πόσο οι ΗΠΑ ανησυχούν για τις τουρκικές υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά και για το πώς αυτές οι ενέργειες επηρεάζουν τη σταθερότητα του ΝΑΤΟ.

Την ίδια ώρα, ο Τούρκος ΠρόεδροςΤαγίπ Ερντογάν, φένεται πως είναι ιδιαίτερα ενοχλημένος με τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την Γενί Σαφάκ, ο Τούρκος Πρόεδρος φέρεται να είπε ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματός του πως «θα μπορούσαμε να είχαμε συνομιλίες στρατηγικής συνεργασίας με την Ελλάδα, αλλά πρέπει αυτό να το επαναξιολογήσουμε μετά τις τελευταίες του δηλώσεις. Ο Μητσοτάκης είχε πει “Ας μην εμπλέκουμε τρίτους”, αλλά πήγε και μίλησε στην Αμερική. Πρέπει να αναθεωρήσουμε το ζήτημα της στρατηγικής συνεργασίας και εταιρικής μας σχέσης».

ΣΥΡΙΖΑ: Φανερώνεται τι αποδέχθηκε ο κ. Μητσοτάκης στις ΗΠΑ με αντάλλαγμα τα χειροκροτήματα

Με ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση, αφήνοντας αιχμές για το ταξίδι του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει:

«Οι προκλητικές παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά στην Αλεξανδρούπολη, μια μέρα μετά την επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ, φανερώνουν με τον πιο καθαρό τρόπο τι αποδέχτηκε, με αντάλλαγμα τα αμερικανικά χειροκροτήματα. Η Τουρκία προέβη σε πρωτοφανή παραβίαση του ελληνικού εναέριου χώρου, φτάνοντας 2,5 ν.μ. από την Αλεξανδρούπολη, παρά τους πανηγυρισμούς για το πώς η άνευ ανταλλαγμάτων, επ' αόριστον, παραχώρηση στρατοπέδου και λιμανιού, θωρακίζει τη Θράκη. Και οι ΗΠΑ για μια ακόμη φορά, όχι μόνο δεν καταδικάζουν την ενέργεια, αλλά χωρίς καν να αναφέρουν τη λέξη Τουρκία, μας καλούν σε "συντονισμό και συνομιλίες... για τη διαφορά στον εναέριο χώρο". Επιπλέον ο Τούρκος ΥΠΕΞ, μετά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ, δηλώνει αισιόδοξος για την αγορά F16 και τις σχετικές συνομιλίες που προχωρούν "πολύ θετικά". Καθίσταται ολοένα και πιο σαφές ποια ήταν η αμερικανική θέση που άκουσε ο "προβλέψιμος και δεδομένος" κ. Μητσοτάκης στο πλαίσιο του ταξιδιού του: "Θα συνεχίσουμε να μην καταδικάζουμε τις τουρκικές παραβιάσεις και θα πουλήσουμε τα F16 στην Τουρκία - εσείς αγοράστε F35, συνεχίστε να στέλνετε όπλα στην Ουκρανία και να διευκολύνετε τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα".»

Εν τω μεταξύ, σε δεύτερη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, αναφορικά με «μονομερείς και παράνομες τουρκικές ενέργειες στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων», αναφέρεται «Καταδικάζουμε τις μονομερείς και παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων, οι οποίες αποτελούν μια ακόμα παραβίαση των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας 550 και 789. Δημιουργώντας νέα τετελεσμένα στο έδαφος, οι ενέργειες αυτές, απομακρύνουν ακόμα περισσότερο την προοπτική επίλυσης του Κυπριακού στην βάση των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

