Πόλεμος στην Ουκρανία: Φορτίο με όπλα από τη Δύση “χτύπησαν” οι Ρώσοι (εικόνες)

Τι αναφέρει το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε μήνυμά του στο Telegram.



To ρωσικό υπουργείο Αμυνας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν μια μεγάλη παρτίδα όπλων που είχε στείλει η Δύση στην Ουκρανία, στην περιφέρεια Ζιτομίρ, δυτικά του Κιέβου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε μήνυμά του στο Telegram αναφέρει ότι "πύραυλοι Kalibr υψηλής ακριβείας και μεγάλου βεληνεκούς, που εκτοξεύθηκαν από θαλάσσης, κατέστρεψαν μια μεγάλη παρτίδα όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού που παραδόθηκαν από τις ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες , κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό του Μαλίν, στην περειφέρεια Ζιτομίρ".

Yesterday's missile launch from the Black Sea at railways in #Zhytomir region (posted about it yesterday)

The Rus MOD says a rail junction & a shipment of foreign weapons was destroyed pic.twitter.com/LhUWtcWI3t