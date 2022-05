Κοινωνία

Αυτοκτονία 14χρονου - Καταγγελία: “Ο διευθυντής του σχολείου μαζεύει τα μαχαίρια στο συρτάρι του”

Σοκαρισμένη η κοινή γνώμη. Νέες καταγγελίες για περιστατικά bullying στο σχολείο του 14χρονου που αυτοκτόνησε.



Σοκαρισμένη παραμένει η κοινή γνώμη από την αυτοκτονία του 14χρονου αγοριού στα Σεπόλια, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες αναζητώντας τους λόγους που οδήγησαν το νεαρό αγόρι στην ενέργεια αυτή.

Ωστόσο, την ίδια ώρα πληθαίνουν οι μαρτυρίες για περιστατικά bullying στο σχολείο που φοιτούσε ο 14χρονος.

«Να θάψουμε ποιον; Ένα διαμάντι; Έναν άγγελο; Ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, χαμογελαστό. Η έρευνα για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη. Δε γνώριζα για περιστατικά bullying. Εγώ έχω την εικόνα ενός χαρούμενου παιδιού, δεν τον είχα δει ποτέ στεναχωρημένο. Το παιδί αυτό πρόσφερε γέλιο, ήταν το ευχάριστο πειραχτήρι. Τίποτα δε μου περνάει από το μυαλό. Θα κληθούμε όλοι να δώσουμε καταθέσεις και να δούμε τι έγινε. Πιστεύω ότι θα βγει η αλήθεια. Όταν μάθαμε την υπόθεση “πέσαμε από τα σύννεφα”. Δεν το πιστεύαμε. Την τελευταία φορά που τον είδα την Τετάρτη ήταν όπως ήταν πάντα. Έκανε τη γυμναστική του, τις ασκήσεις του. Μετά το χαμό του, ο αδελφός του είχε ένα βλέμμα χαμένο. Δύο διαμάντια είχε αυτή η οικογένεια και έχασε το ένα», είπε στο Mega ο προπονητής του 14χρονου αγοριού, Θωμάς Χαραλαμπής.

«Στο σχολείο κυκλοφορούν μαχαίρια – πεταλούδες»

Αποκαλυπτική ήταν και η μαρτυρία μητέρας συμμαθητή του 14χρονου.

«Το παιδί μου γνώριζε φυσιογνωμικά τον 14χρονο από το σχολείο. Το μόνο που μου είπε κάποια στιγμή, αφού έγινε το συμβάν, ήταν ότι κάποιο παιδί είχε στείλει μήνυμα στον 14χρονο και ότι μάλλον “την έχει βάψει”. Είναι χρόνια αυτή η κατάσταση αυτή με το bullying. Ο γυμνασιάρχης φαίνεται ευγενικός άνθρωπος που θα δώσει λύσεις σε πολλά προβλήματα. Στο σχολείο κυκλοφορούν μαχαίρια – πεταλούδες και μου έχουν πει ότι κάποια τα έχει μαζέψει ο διευθυντής και τα έχει στο συρτάρι του. Δεν είναι το πρώτο περιστατικό. Στις αρχές της χρονιάς είχαν χτυπήσει ένα παιδί οι νταήδες του σχολείου. Το παιδί μου μού είχε πει ότι υπάρχουν παιδιά που είναι οι νταήδες του σχολείου, ο ίδιος δεν έχει αντιμετωπίσει bullying», περιέγραψε η γυναίκα.

«Τα παιδιά έχουν συγκλονιστεί με το περιστατικό. Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι το σχολείο δεν έκλεισε. Έπρεπε στην κηδεία να έχουν παρευρεθεί όλοι οι καθηγητές. Το σχολείο έπρεπε να κλείσει ως ένδειξη τιμής για το παιδί. Είναι ντροπή που λειτούργησε κανονικά», πρόσθεσε η ίδια, μιλώντας στο Mega.

«Στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο και κάνουμε το σταυρό μας»

Στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό μίλησε και ο πατέρας άλλου συμμαθητή του 14χρονου. «Το παιδί μου μού ανέφερε ότι αν δεν έχεις γνωστό κάποιο “μάγκα” του σχολείου, στοχοποιείσαι. Είναι συγκεκριμένα τα άτομα που ασκούν bullying. Πιστεύω ότι είναι ενήμερος ο διευθυντής και όλοι οι καθηγητές ξέρουν ποια άτομα δεν έχουν πρέπουσα συμπεριφορά. Νιώθουμε ότι τα παιδιά μας είναι εκτεθειμένα. Δεν ξέρω τι συνέβη με τον 14χρονο. Αλλά το πρόβλημα με τον εκφοβισμό είναι σε έξαρση στο σχολείο μας. Δε μπορεί να μην ξέρει ο γυμνασιάρχης και οι καθηγητές. Εμείς στέλνουμε τα παιδιά μας στο σχολείο και κάνουμε το σταυρό μας, οι καθηγητές δεν ξέρω αν φοβούνται ή αν είναι αδιάφοροι. Αισθάνομαι ότι δεν αντιδρούν και είναι θλιβερό», είπε.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν το Σάββατο ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Κώτσηρας, ο οποίος συνομίλησε για το θέμα με τους Νίκο Ρογκάκο και Παναγιώτη Στάθη.

Είχε προηγηθεί στην εκπομπή εκτενής συζήτηση με καταγγέλλοντες γονείς και δικηγόρους για περιστατικά bullying σε ανήλικους, τόσο στην μαθήτρια του σχολείου που φοιτούσε ο 14χρονος που αυτοκτόνησε, όσο και σε άλλες περιτπώσεις, όπως η επίθεση σε δύο ανήλικους στην Γλυφάδα.

Η μητέρα της κοπέλας και ο συνήγορος τους αναφέρθηκαν σε σκηνές αγροίτητας και βίαια χτυπήματα που δέχεται το κορίτσι από ομάδα μαθητών του σχολείου, καθώς και ότι παρά τα εξώδικα που έχουν σταλεί στο Σχολείο, την Αστυνομία και το Υπ. Παιδείας απο τον Οκτώβριο του 2021, δεν έχει γίνει το παραμικρό για την προστασία του παιδιού και όλων των άλλων μαθιητών.

Ακόμη, ο δικηγόρος Γιάννης Μαρακάκης αναφέρθηκε σε περιστατικό βίας κατά ανηλίκων σε Γυμνάσιο της Γλυφάδας, με θύμα έναν 15χρονο. Η μητέρα του 15χρονου ότι αρχικά ο γιος της καθόταν με μια συμμαθήτριά του στην αυλή του σχολείου, όταν τους πλησίασε ένας 14χρονος ο οποίος τους προκάλεσε λεκτικά και στη συνέχεια διαπληκτίστηκαν. Σύμφωνα με τους εν λόγω ισχυρισμούς, ο 14χρονος χτύπησε τον 15χρονο ο οποίος στη συνέχεια αμύνθηκε και τότε ο πρώτος κάλεσε ενισχύσεις. Πήρε τηλέφωνο τον 16χρονο αδερφό του, ο οποίος μετά από λίγο εμφανίστηκε μαζί με άλλον ένα 16χρονο και όπως μετέφερε η μητέρα στον δικηγόρο «έδρασαν ως επαγγελματίες μπράβοι», ξυλοκοπώντας με μπουνιές και κλωτσιές στο σώμα και στο κεφάλι τον 15χρονο, τον απείλησαν με μαχαίρι και τον άφησαν σχεδόν αναίσθητο. Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χάρη στη βοήθεια της φίλης του που κάλεσε άμεσα ασθενοφόρο. Ο 15χρονος περιέγραψε στους αστυνομικούς τα χαρακτηριστικά των παιδιών που τον χτύπησαν και στη συνέχεια η αστυνομία τους εντόπισε και τους οδήγησε στο τμήμα.





