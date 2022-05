Παράξενα

Βρετανία: μεθυσμένος έκλεψε διώροφο λεωφορείο για να... γυρίσει σπίτι του!

Ο 52χρονος, ο οποίος μαζί με τον τρόμο που σκόρπισε, προκάλεσε ζημιές χιλιάδων λιρών στο λεωοφρείο, υποστηρίζει ότι... δεν θυμάται το παραμικρό.

Ένας Βρετανός βγήκε για… ένα ποτό με έναν φίλο του, όμως φαίνεται πως αμφότεροι ήπιαν πολλά περισσότερα, με την κατάσταση να τίθεται εκτός ελέγχου.

Όταν ο 52χρονος έφυγε από το μαγαζί, δεν θυμόταν καν τον δρόμο για να γυρίσει στο σπίτι του.

Καθώς προσπαθούσε τρόπο και… δρόμο για να επιστρέψει στο σπίτι του, που βρισκόταν σε απόσταση περίπου 6,5 χιλιομέτρων από το μαγαζί, ο 52χρονος καταγράφηκε από κάμερες κλειστού κυκλώματος να πηγαίνει προς τον σταθμό λεωφορείων της πόλης.

Ο 52χρονος μπήκε σε ένα λεωφορείο και πήρε έναν υπνάκο σε ένα κάθισμα για καμιά ώρα.

Όταν ξύπνησε έκατσε στην θέση του οδηγού, έβαλε μπροστά την μηχανή του λεωφορείου έκανε όπισθεν, βγήκε από το σταθμό και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του.

Όπως ήταν λογικό, λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ, δεν μπορούσε να κουμαντάρει καλό το λεβφορείο, με αποτέλεσμα να πέσει σε κάγκελα και σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας ζημιές 6.000 λιρών, δηαλδή περίπου 7.000 ευρώ.

Ο 52χρονος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι δεν θυμάται το περιστατικό, όμως ήταν «εξαιρετικά μετανιωμένος και αναστατωμένος» γι' αυτό που συνέβη.

Η δικηγόρος του ανέφερε πως ο πελάτης είχε πάρει αγχολυτικά χάπια νωρίτερα εκείνο το βράδυ, προσθέτοντας πως «δεν είναι σε θέση να δώσει καμία λογική εξήγηση, δεν θυμάται σχεδόν το περιστατικό, αλλά αναγνώρισε τον εαυτό του στις εικόνες και αποδέχεται ότι ήταν αυτός».

