Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Παπανδρέου: Όχι σε συγκυβέρνηση με ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ

Για ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός και εξαπέλυσε επίθεση σε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ.



Για ένα νέο παράθυρο ευκαιρίας για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής που προκύπτει από τη σημερινή πολιτική συγκυρία μίλησε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, στην ομιλία του στο 3ο Συνέδριο του κόμματος τονίζοντας ότι πρέπει να κοιτάξει μπροστά και να απαντήσει στις πρωτοφανείς προκλήσεις της εποχής μας ανατρέποντας κατεστημένα πρακτικές και αντιλήψεις.

«Κάποιοι, αυτό φοβούνται. Τη διαχρονική μας πορεία αλλαγών για μια δίκαιη και δημοκρατική Ελλάδα. Για αυτό επιμένουν να μας εγκλωβίζουν σε ένα αδιέξοδο δίλημμα: με ποιον θα πάτε, μας ρωτούν;» ανέφερε ο κ. Παπανδρέου για το θέμα των συνεργασιών καθώς, όπως είπε, «θέλουν να μας καταστήσουν στη συνείδηση του λαού, κομπάρσους στη διαχείριση της υπάρχουσας εξουσίας, στήριγμα στις πελατειακές ορέξεις των ισχυρών. Έτσι, προσπαθούν να συντηρήσουν έναν μύθο. Ότι, τίποτα δεν αλλάζει».

Κατέστησε σαφή τη θέση του υπογραμμίζοντας: «Οι επιδιώξεις της δεξιάς, ουδέποτε συναντήθηκαν με τις αξίες της Παράταξής μας. Αλλά η αλήθεια είναι ότι, οι δρόμοι μας δεν μπορούν να συναντηθούν με τη συντήρηση όποιο χρώμα και να έχει. Για εμάς, η λυτρωτική, η απελευθερωτική διέξοδος για τη χώρα, για τον Ελληνικό λαό, δεν μπορεί παρά να έχει προοδευτικό πρόσημο. Είναι η ώρα να αλλάξουν οι όροι του παιχνιδιού. Αν ο λαός αποφασίσει διαφορετικά, η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Ας κυβερνήσουν οι άλλοι».

Ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι «το πραγματικό στοίχημα δεν είναι με ποιους θα πάμε, αλλά που θέλουμε να πάει η χώρα, ποιες ριζικές αλλαγές πρέπει να γίνουν, ποιες κοινωνικές δυνάμεις θα συσπειρώσουμε ώστε να ανατραπεί η ισορροπία της αδράνειας, της επικοινωνιακής πόλωσης μεταξύ ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ».

Συμπλήρωσε ότι τα δύο κόμματα, κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση επιδιώκουν τη πόλωση που δεν αφορά τα πραγματικά διλήμματα για την Ελλάδα, την κοινωνία αλλά πρόκειται για επικοινωνιακή πόλωση που εξυπηρετεί μια καταστροφική σκοπιμότητα, τον εγκλωβισμό ψηφοφόρων στις μικρο-κομματικές επιδιώξεις.

«Το δικό μας στοίχημα, δεν είναι με ποιους θα διαχειριστούμε τις υπάρχουσες δομές εξουσίας, είναι να ανατρέψουμε το πολιτικό σκηνικό. Στο προσκήνιο της ιστορίας, να έρθουν ξανά οι δυνάμεις της κοινωνίας, και οι νέοι, που θέλουν, ξέρουν, μπορούν, να πάνε τη χώρα μπροστά, αν τους δώσουμε ξανά ελπίδα. Βολεύονται οι συντηρητικές δυνάμεις της χώρας στο δίπολο ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ. Το δήθεν δίλημμα για αυτούς είναι, ποιος είναι καλύτερος διαχειριστής της μιζέριας και του πόνου μας».

Ο Γιώργος Παπανδρέου χαρακτήρισε γεγονός πολύ αισιόδοξο ότι παρά τις μεγάλες δυσκολίες η παράταξη οργάνωσε διαδικασίες που γέννησαν ελπίδα κι αυτό είναι η μεγάλη ευθύνη. «Να μην τους απογοητεύσουμε. Να υπάρχει ουσιαστική - όχι προσχηματική επικοινωνία με τους πολίτες. Οι προβληματισμοί τους να είναι ορατοί στη χάραξη των θέσεων και των πολιτικών μας», σημείωσε.

«Είμαστε δημοκράτες, είμαστε σοσιαλιστές. Αυτή τη στιγμή για το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, δεν υπάρχει απλά ένα παράθυρο ευκαιρίας, αλλά μια κρίσιμη και ευνοϊκή συγκυρία. Για να μεγαλώσουμε το χώρο μας. Να αγκαλιάσουμε όσους δεν μπορούν να ταυτιστούν με την πελατειακή λογική» υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός ενώ κατέστησε σαφές ότι «είμαστε απέναντι στην πρακτική μιας κυβέρνησης που στις επιλογές της ελλοχεύει ο κίνδυνος να μας οδηγήσει ξανά σε οδυνηρές περιπέτειες. Είμαστε απέναντι στη λογική όσων διαλαλούσαν «πρώτη φορά αριστερά», αλλά ήσαν συνοδοιπόροι με την σκληρή Καραμανλική δεξιά και τον Καμμένο».

«Το συντηρητικό δίπολο ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ, έχει πρωταρχικό μέλημα τον ασφυκτικό έλεγχο της εξουσίας και τη νομή της. Κανείς από τους δύο δεν έδωσε το παραμικρό δείγμα ότι μπορεί να αλλάξει την Ελλάδα, να ανατρέψει τις πελατειακές δομές, να αναδείξει νέες κοινωνικές δυνάμεις, με ορίζοντες ανοιχτούς, με ιδέες φωτεινές, με προσεγγίσεις καινοτόμες, που να απηχούν τα οράματα της Ελληνικής κοινωνίας», υποστήριξε ο κ. Παπανδρέου .

Έθεσε τα σημαντικά προβλήματα Δημοκρατίας που θέτει η νέα εποχή και καλείται να απαντήσει ένα κόμμα της σύγχρονης Σοσιαλδημοκρατίας, τα διλήμματα που έχει μπροστά της η Ευρώπη και ο υπόλοιπος κόσμος με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις μεγάλε συνέπειές του.

Κατέληξε με αναφορά στην απώλεια της Φώφης Γεννηματά. «Μια γυναίκα αγωνίστρια, μαχήτρια, επίμονη, μια συντρόφισσα, μας λείπει πολύ. Η απουσία της αισθητή από κάθε άποψη. Όμως, αν από κάπου μας κοιτά σήμερα, θα περηφανεύεται για αυτήν την μεγαλειώδη συνάντηση μας. Την τιμούμε όλοι σήμερα, με την παρουσία μας, αλλά και την αγωνιστική μας διάθεση και αφοσίωση σε μια νέα, δημιουργική πορεία για την Παράταξη, για την Ελλάδα. Η Φωφη έδωσε αγώνες πολλούς! Αγώνες για τα κακοποιημένα παιδιά και τις γυναίκες. Στην μνήμη αυτών της των αγώνων προτείνω να πραγματοποιείται από το Κίνημα μας ετήσιο Συνέδριο για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και των γυναικών».

