Συνέδριο ΠΑΣΟΚ - Βενιζέλος: Η παράταξη πρέπει να κερδίσει την μάχη της συγκυρίας

Στο 3ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έδωσε το παρόν και μίλησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.



«Εύχομαι στην Παράταξη να κερδίσει και τη μάχη της συγκυρίας και τον πόλεμο της Ιστορίας», τόνισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο 3ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και πρόσθεσε: «Η περίοδος μέχρι τις βουλευτικές εκλογές, όποτε γίνουν, και η νέα κοινοβουλευτική και κυβερνητική περίοδος, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, θα έχει πολλαπλές δυσκολίες. Πολλά ανοικτά μέτωπα. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα. Οφείλουμε να φέρουμε τη δημόσια συζήτηση και τη χώρα, εντός θέματος».

Ο πρώην αντιπρόεδρος και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι υπάρχουν δυο θεμελιώδεις δημοκρατικές και εθνικές υποχρεώσεις στις οποίες οφείλουν να ανταποκρίνονται όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου, το εθνικό καθήκον ολοκληρωμένης και ρεαλιστικής αντίληψης της πραγματικότητας σε διεθνές, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο και το εθνικό καθήκον αλήθειας και ειλικρίνειας που έχει πάντα κόστος γιατί, όπως εξήγησε ο κ. Βενιζέλος, «πάντα κάποιοι δεν ανταποκρίνονται σε αυτό και έτσι η αλήθεια δύσκολα αντιμετωπίζει το ευχάριστο ψέμα ή τις στερεότυπες υπεκφυγές. Ο λαϊκισμός και η δημαγωγία είναι εγγενή στοιχεία της δημοκρατίας».

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογράμμισε οτι «τα κόμματα οφείλουν και δικαιούνται να έχουν τις εκλογικές τους φιλοδοξίες και στοχεύσεις κι αυτό προφανώς ισχύει για το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ που δικαιούται το καλύτερο. Κανένα κόμμα δεν έχει υποχρέωση να διευκολύνει τα άλλα. Ενδέχεται όμως η υπεύθυνη στάση, από ένα σημείο κόπωσης και ωριμότητας της κοινωνίας και μετά, να λειτουργεί ως πλεονέκτημα ιδίως όταν το ειδικό εκλογικό ακροατήριο, όπως αυτό του κέντρου και της κεντροαριστεράς, είναι πιο απαιτητικό». Συμπλήρωσε δε ότι «η νέα ηγεσία του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ θα κάνει τις σταθμίσεις της και θα συνθέσει το αφήγημα της Παράταξης που θα προταθεί ως το εθνικό αφήγημα της επόμενης περιόδου».

Κατέστησε ωστόσο σαφές ότι «η δημοκρατία κινείται πάντα μεταξύ συγκυρίας και Ιστορίας. Τα πράγματα κρίνονται καταρχάς εκλογικά. Αργότερα όμως κρίνονται ιστορικά. Η δημοκρατική προοδευτική παράταξη είχε πολλές εκλογικές επιτυχίες και πολλές εκλογικές αποτυχίες στο επίπεδο της συγκυρίας. Περήφανη όμως είναι σήμερα για τη θετική αξιολόγηση της εισφοράς της στο επίπεδο της Ιστορίας».

Πρόσθεσε ότι «κάθε γενιά ζει τη δική της συγκυρία και θέλει μέσα σε αυτήν τα καλύτερα αποτελέσματα, άμεσα και χειροπιαστά. Ιδίως όταν έχει ταλαιπωρηθεί. Είναι απολύτως εύλογο και φυσικό. Κάθε γενιά γράφει όμως και το δικό της κεφάλαιο στην Ιστορία του τόπου. Και εκεί σίγουρα όλοι θέλουμε η αυστηρή κρίση της Ιστορίας να είναι θετική».

Ο κ. Βενιζέλος ανέλυσε διεξοδικά τα μεγάλα διακυβεύματα Δημοκρατίας, Ευρωπαϊκής και Εθνικής ταυτότητας και νομιμότητας που προκαλεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Επίσης εκτενής ήταν η αναφορά του στον οικονομικό πόλεμο φθοράς στον οποίο μετέχει πρωτίστως η ΕΕ εκ μέρους της Δύσης, η ανάγκη για ταχύρρυθμη ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία και η πλήρης διαταραχή της διεθνούς ενεργειακής αγοράς, συνυπάρχουν με την έκρηξη του πληθωρισμού και της ακρίβειας, με προβλήματα εφοδιασμού, με την ανάγκη αποφυγής της ύφεσης και του στασιμοπληθωρισμού, με την ανάγκη να διατηρηθούν οι αναπτυξιακές προτεραιότητες και να διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας. «Όλα δε αυτά κρίνονται τελικά στο επίπεδο των ευρωπαϊκών κοινωνιών και των εθνικών πολιτικών συστημάτων. Στο επίπεδο της πολιτικής και της δημοκρατίας», υπογράμμισε ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

